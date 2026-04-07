Cristian Lisandru
România se află sub o atenționare meteorologică – intensificări ale vântului – emisă de Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Atenționarea este valabilă până marți, 7 aprilie, la ora 21:00.

Zonele afectat, potrivit ANM, sunt Transilvania, Oltenia, cea mai mare parte a Moldovei și a Maramureșului, sud-vestul și nord-estul Munteniei, nordul Dobrogei și la munte.

„În intervalul menționat, în Transilvania, Oltenia, Moldova, local în Maramureș, în sud-vestul și nord-estul Munteniei și în nordul Dobrogei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50…70 km/h. La munte, rafalele vor fi de 70…90 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m de 100…120 km/h”, au transmis meteorologii ANM.

Sursa – ANM

ANM: „Valori termice în jurul celor normale”

În exclusivitate pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM a transmis ultimele informații despre evoluția vremii.

Astăzi avem valori termice în jurul celor normale, în cea mai mare parte a țării.

  • Vom avea un cer variabil, dar și înnorat trecător.
  • Vor fi precipitații slabe, izolat, sub formă de ploaie în Moldova și în nordul Carpaților Orientali, cu precădere la altitudini mari.
  • Vântul va avea intensificări în majoritatea regiunilor, cu viteze de 50-70 km/h, iar la munte va sufla 70-90 km/h.
  • La atitudini mai mari de 1.700 m, îndeosebi în Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor depăși 120 km/h.

Maximele de astăzi se vor încadra, la nivelul întregii țări, între 11 și 20 de grade.

În Capitală, astăzi valori termice un pic mai coborâte față de cele înregistrate ieri, dar în jurul mediilor multianuale, cu un cer variabil, mai mult senin la primele ore ale zilei.

Vântul va sufla în general moderat, cu viteze de 40-45 km/h, cu o temperatură maximă de 18-19 grade”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

