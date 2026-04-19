Prognoză 1 Mai. Meteorologii Accuweather au actualizat prognoza pentru finalul lunii aprilie și începutul lunii mai. Potrivit specialiștilor în meteorologie, în Capitală sunt așteptate ploi, precum și la Brașov. De altfel, la Constanța, vremea va fi mohorâtă.

Meteorologii Accuweather au emis prognoza meteo pentru următoarea perioadă. Finalul lunii aprilie și începutul lunii mai 2026 vor fi traversate de precipitații, în anumite zone. Anul acesta, specialiștii în meteorologie arată că vremea va fi mohorâtă, iar ploile vor fi prezente. De pildă, în București, sunt anunțate precipitații și o temperatură maximă de 18 grade Celsius. Temperatura minimă va fi de 9 grade Celsius. În prima săptămână a lunii mai 2026, vremea se va menține închisă.

Accuweather: Prognoză 1 Mai Brașov

În cazul orașului Brașov, meteorologii Accuweather aduc vești nu atât de îmbucurătoare. Ziua de 1 mai va fi ploioasă, iar temperatura maximă înregistrată va fi de 14 grade Celsius. Noaptea, temperatura urmează să scadă până la 3 grade Celsius. Vremea se va menține mohorâtă și în următoarele zile.

Accuweather: Prognoză 1 Mai Constanța

Ziua de 1 mai nu ar aduce precipitații în Constanța. Temperatura maximă va fi de 15 grade Celsius, iar cea minină va coborî până la 10 grade Celsius. În schimb, următoarele zile din luna mai se anunță a fi ploioase. Maxima zilei va fi între 14-15 grade Celsius.

Autorul recomandă: