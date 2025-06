Meteorologii Accuweather anunță o răcire bruscă a vremii. Temperaturi de 6 grade în aceste orașe din România

Meteorologii Accuwheather au anunțat o răcire bruscă a vremii. Nu vor fi mai mult de 6 grade în aceste orașe din România. Iată prognoza detaliată!

Se pare că după canicula din ultimele zile, vremea schimbă foaia. Se anunță, prin urmare, o răcire bruscă și accentuată a vremii. La munte, temperaturile vor scădea de la 35 de grade, pe timpul zilei, la doar 6 grade Celsius, câte vor fi în următoarele două nopți, din 13 și 14 iunie, în orașele de la altitudine mare, cum ar fi Predeal, spre exemplu.

De asemenea, pe timpul zilei, în Predeal, temperaturile nu vor depăși 20 de grade C. Începând de săptămâna viitoare, valorile termice se vor situa în jurul a 18-19 grade C, ziua, iar noaptea nu vor depăși 12 grade C. Finalul de lună iunie ne aduce temperaturi de 20 de grade pe timpul zilei și 11-12 grade pe timpul nopții.

Și la București se anunță o schimbare de temperatură, iar gradele din termometre mai scad. În timpul zilei, nu vom avea mai mult de 28-30 de grade C, în timp ce, noaptea, termotrele indică valori de 14 grade C.

Săptămâna viitoare, în Capitală, vom avea vreme frumoasă, dar nu la fel de caldă ca în ultimele zile caniculare. Vom avea, deci, maximum 29-30 de grade C pe timpul zilei, iar pe timpul nopții se vor înregistra valori de 17-18 grade C. Finalul de lună ne va aduce o vreme în același ton, care se va menține și la început de iulie. Cerul va fi parțial înnorat în anumite zile, urmând ca în ziua de 27 iunie să plouă.

Așadar, meteorologii Accuwheather au dat prognoza pentru luna în curs. Analizând temperaturile de la munte și din București, se poate constata o răcire bruscă a vremii, urmând ca începutul lunii iulie să se mențină aceste valori termice.

