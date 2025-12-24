Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București

Mihai Tănase
24 dec. 2025, 09:41, Vremea
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București

Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza meteo pentru finalul lunii decembrie 2025. Potrivit noilor estimări, Bucureștiul nu va avea parte de ninsori de Crăciun, însă vremea se schimbă radical chiar înainte de Revelion.

Potrivit prognozei actualizate AccuWeather, vremea din Capitală rămâne închisă în următoarele ore, cu valori termice apropiate de normalul perioadei. Până mâine dimineață, la ora 08:00, sunt anunțate condiții de burniță pe parcursul zilei și ploi slabe pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări mai ales în a doua parte a nopții, când rafalele pot atinge 30 km/h. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 5 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -5 grade Celsius.

Când vin ninsorile în București

Meteorologii AccuWeather indică faptul că ninsorile vor lipsi în București în perioada Crăciunului, iar precipitațiile vor fi, cel mult, sub formă de ploaie sau burniță. Temperaturile se vor menține relativ constante, fără episoade severe de iarnă în zilele de sărbătoare.

Schimbarea semnificativă a vremii este prognozată în apropierea Revelionului. Conform estimărilor AccuWeather, în zilele de 30 și 31 decembrie 2025 sunt așteptați primii fulgi de nea în Capitală, cu posibile episoade de lapoviță și ninsoare.

Foto: Accuweather

Foto: Accuweather

În aceste zile, temperaturile maxime nu vor depăși 3 grade Celsius, iar minimele vor coborî din nou sub pragul de îngheț, ajungând la valori negative, ceea ce va favoriza apariția precipitațiilor mixte și a ninsorii.

Recomandarea video

Mediafax
O nouă explozie la Moscova, pe strada unde a fost asasinat generalul Sarvarov: Cel puțin 3 persoane ucise
Digi24
EXCLUSIV Dispare rețeta de la medicul de familie. O nouă platformă din Sănătate va fi funcțională din august, anunță ministrul Rogobete
Cancan.ro
După 'jihadul' din online, vine contraatacul fostei soții: 'Lupt cu oricine și-ar permite să deranjeze liniștea familiei mele'
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Serviciile ucrainene lovesc greu în armata rusă. Un avion-cheie a fost scos din luptă înainte de distrugerea submarinului din Novorossiisk
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Orașul care va avea primul tren suspendat din România
Digi24
Capelă din București cu figuri legionare: o treime din suma pentru picturi, acoperită de stat. Ce spune Secretariatul pentru Culte
Cancan.ro
Prognoza meteo pentru miercuri, 24 decembrie 2025. Cum va fi vremea în toată țara, în Ajunul Crăciunului
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care este animalul cu cea mai puternică mușcătură?

Cele mai noi