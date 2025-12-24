Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza: Data exactă în care vin ninsorile în București

Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza meteo pentru finalul lunii decembrie 2025. Potrivit noilor estimări, Bucureștiul nu va avea parte de ninsori de Crăciun, însă vremea se schimbă radical chiar înainte de Revelion.

Potrivit prognozei actualizate AccuWeather, vremea din Capitală rămâne închisă în următoarele ore, cu valori termice apropiate de normalul perioadei. Până mâine dimineață, la ora 08:00, sunt anunțate condiții de burniță pe parcursul zilei și ploi slabe pe timpul nopții.

Vântul va sufla slab până la moderat, cu ușoare intensificări mai ales în a doua parte a nopții, când rafalele pot atinge 30 km/h. Temperatura maximă va urca până în jurul valorii de 5 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -5 grade Celsius.

Când vin ninsorile în București

Meteorologii AccuWeather indică faptul că ninsorile vor lipsi în București în perioada Crăciunului, iar precipitațiile vor fi, cel mult, sub formă de ploaie sau burniță. Temperaturile se vor menține relativ constante, fără episoade severe de iarnă în zilele de sărbătoare.

Schimbarea semnificativă a vremii este prognozată în apropierea Revelionului. Conform estimărilor AccuWeather, în zilele de 30 și 31 decembrie 2025 sunt așteptați primii fulgi de nea în Capitală, cu posibile episoade de lapoviță și ninsoare.

În aceste zile, temperaturile maxime nu vor depăși 3 grade Celsius, iar minimele vor coborî din nou sub pragul de îngheț, ajungând la valori negative, ceea ce va favoriza apariția precipitațiilor mixte și a ninsorii.