Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă

Mihai Tănase
23 ian. 2026, 08:28, Vremea
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă
Foto: Facebook

Meteorologii de la AccuWeather au actualizat prognoza pentru luna martie, iar datele arată că iarna își va menține influența în București mai mult decât se estima inițial. Primele semne clare de primăvară apar abia pe la începutul lunii aprilie.

Potrivit celei mai recente prognoze AccuWeather, iarna încă nu dă semne că ar urma să plece în perioada imediat următoare, ceea ce face ca temperaturile de primăvară să se lase așteptate.

Astfel, luna martie, în mod oficial prima lună de primavară a lui 2026, va fi una capricioasă, marcată de alternanțe frecvente între zile însorite, episoade ploioase și oscilații de temperatură între valori specifice iernii și primele indicii ale sezonului cald.

În primele zile ale lunii martie, vremea rămâne sub influența maselor de aer rece. Temperaturile maxime se vor situa între 11 și 13 grade Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî la 2-4 grade. Intervalul 1 -7 martie va aduce un cer variabil, cu perioade însorite, dar și înnorări temporare.

Între 8 și 14 martie, instabilitatea atmosferică se accentuează. Sunt așteptate episoade de ploaie, iar temperaturile scad ușor, cu maxime care nu vor depăși 13 grade Celsius și minime cuprinse între 2 și 5 grade.

Când vine, de fapt, primăvara în București

După jumătatea lunii martie, valorile termice încep să crească treptat. În intervalul 15-18 martie, maximele ajung la 13-14 grade Celsius, însă nopțile rămân în continuare destul de reci cu minime de 3-4 grade.  Între 19 și 21 martie, ploile revin, iar temperaturile scad temporar spre 10-11 grade.

Foto: AccuWeather

Foto: AccuWeather

Ultima decadă a lunii marchează o încălzire mai evidentă. Chiar dacă între 22 și 28 martie persistă precipitațiile, maximele urcă frecvent la 13-15 grade Celsius, iar minimele ajung la 5-6 grade, semn că iarna își pierde treptat influența.

Conform prognozei AccuWeather, schimbarea reală de sezon se produce la finalul lunii martie și începutul lunii aprilie. În intervalul 29 -31 martie, când temperaturile maxime vor urca spre 17 grade Celsius, cu mai multe zile însorite.

