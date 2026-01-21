Prima pagină » Actualitate » Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe

Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Nici bine nu am scăpat de precipitații că România se pregătește pentru un nou episod prelungit de iarnă autentică. Potrivit celei mai recente prognoze publicate de Accuweather va ninge aproape neîntrerupte timp de 10 zile în anumite zone.

Sunt vizate localitățile situate la altitudine mare, în special în zonele montane, spun specialiștii.

Unde ninge 10 zile fără oprire

Astfel, conform celor mai recente date, ninsorile vor începe miercuri, 22 ianuarie, și vor continua până la începutul lunii februarie. Stratul de zăpadă este așteptat să crească treptat, iar temperaturile vor rămâne constant sub pragul înghețului, mai ales pe timpul nopții.

Printre localitățile vizate de avertismentul meteorologilor Accuweather se numără și stațiunile de pe Valea  Prahovei – Predeal, Sinaia sau Bușteni. Dar și în alte orașe și comune aflate la altitudini ridicate din Carpați va ninge zdravăn.

În fotografia de mai jos avem prognoza Accuweather pentru Predeal, care indică ninsori zilnice în intervalul 22 ianuarie – 1 februarie. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între -1 și 3 grade Celsius și cele minime ar putea coborî până la -8 grade. Dacă în unele zile va ninge slab, în altele se anunță căderi mari de zăpadă, cu cer acoperit și vizibilitate redusă.

Meteorologii avertizează că, în aceste condiții, pot apărea probleme în trafic pe drumurile montane, mai ales în lipsa echipării corespunzătoare a autovehiculelor.

Dincolo de ninsori, și frigul accentuat va fi o problemă. Temperaturile nocturne vor rămâne negative pe toată durata prognozei, iar senzația de frig va fi amplificată de vânt. În unele nopți, valorile resimțite ar putea coborî sub -10 grade Celsius.

Accuweather are o istorie de 63 de ani

Accuweather este un site specializat în prognoze meteo și care oferă informații cu privire la starea vremii pe întreg cuprinsul Pământului.

AccuWeather Inc. este o companie media americană din sectorul privat care furnizează servicii comerciale de prognoză meteo în întreaga lume.

Accuweather a fost fondată în 1962 de Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „Accuweather” în 1971.

Accuweather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, Accuweather are birouri în Montreal, Tokyo, Beijing, Seul și Mumbai.

