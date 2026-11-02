Ce condiție îi pune Zelenski lui Trump pentru ca Ucraina să nu mai atace rafinăriile rusești timp de o lună

Volodimir Zelenski a cerut Statelor Unite să ofere Ucrainei rachete interceptoare pentru sistemele Patriot pentru o lună, dacă vor ca Ucraina să nu atace rafinăriile rusești timp de o lună. În cadrul unui interviu acordat Fox News, liderul de la Kiev a menționat că a avut mai multe discuții cu președintele SUA, Donald Trump, și cu echipa sa, cu privire la atacurile asupra rafinăriilor rusești, în ultima perioadă.

„Am purtat diverse discuții, diferite și numeroase, cu președintele Trump cu privire la atacurile asupra rafinăriilor. Le-am explicat că nu putem ignora atacurile rusești asupra infrastructurii noastre energetice, deoarece Rusia ne ucide oamenii, atacă centralele electrice, industria gazelor, rafinăriile – totul. Am declarat: dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești, atunci Rusia trebuie să înceteze atacurile asupra sistemului nostru energetic. Există și o altă alternativă: oferiți-ne rachete, cu plată.

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Vom găsi banii, nu va fi doar ajutor militar. Vom plăti pentru asta. Dacă doriți ca noi să nu atacăm rafinăriile rusești timp de o lună, oferiți-ne sisteme de apărare antiaeriană Patriot pentru aceeași perioadă”, a spus Zelenski într-un interviu pentru Fox News, comentând atacurile împotriva rafinăriilor de petrol rusești și avertismentul președintelui american Donald Trump.

Întrebat dacă îl îngrijorează modul în care președintele Trump ar putea percepe acest lucru, Zelenski a transmis.

„Nu am nicio îngrijorare atunci când, atunci când împărtășesc adevărul între parteneri. Iar țările noastre sunt parteneri importanți. Societatea americană ne susține puternic. Și de aceea trebuie să-i împărtășesc președintelui adevărul, situația reală, și anume că America nu poate ajuta Rusia. Președintele nu-l poate ajuta pe Putin”, a spus Zelenski.

Administrația Trump a aprobat vineri vânzarea a 500 de rachete Patriot către Ucraina, a anunțat Departamentul de Stat american. Totuși, Volodimir Zelenski a avertizat că aceste livrări ar putea dura ani. Săptămâna trecută, el le-a sugerat aliaților americani și europeni că pot furniza Ucrainei rachete din propriile stocuri. Confruntat cu o inflație alimentată în mare parte de creșterea prețului energiei provocată de conflictele din Iran și Ucraina, Trump i-a cerut în repeatate rânduri lui Zelenski să oprească atacurile asupra rafinăriilor din Rusia.