Noi proteste declanșate în Franța de către elevii întorși din vacanța de toamnă. Accesul în unele licee a fost blocat

Protestele studențești împotriva creșterii costurilor vieții continuă și luni, în Franța, după ce elevii s-au întors din vacanța de toamnă.

Protestatarii au blocat accesul în unele licee și au făcut apel la reluarea manifestațiilor în ciuda concesiilor făcute de guvernul francez, ca urmare a protestelor violente de weekend la care au participat sute de mii de oameni.

Numai 1% din cele 3.700 de licee franceze au fost blocate, a anunțat ministerul francez al Educației. Autoritățile franceze se mobilizează, așteptându-se la a treia săptămână consecutivă de mișcări în stradă.

Protestele împotriva creșterii costurilor vieții au fost lansate de elevii de liceu încă din septembrie, exprimându-și nemulțumirile față de degradarea condițiilor din școli și inegalitate socială.

Guvernul francez a anunțat măsuri – schimbarea procesului de admitere în universități, angajarea mai multor profesori și limitarea numărului de elevi la fiecare clasă.

Elevii se plâng, însă, că nu este destul. În Marsilia au fost amplasate baricade din gumoaie în fața intrării unui liceu luni dimineață.

„Vom continua manifestațiile pentru pentru care așteptăm răspunsuri. Este clar că nu este îndeajuns”, a spus un elev de 16 ani pentru AFP.

Ministrul Educației Edouard Geffrau a spus la un post de radio francez că elevii ar trebui să se întoarcă la școală pentru a evita picarea examenelor, a relatat France24.

Președintele Emmanuel Macron a îndemnat la rândul săui la calm, argumentând că „oamenii tineri s-au făcut auziți”.

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