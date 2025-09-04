Noi alerte ANM: două zile de caniculă în România. Elena Mateescu: „O lună septembrie mai caldă ca de obicei”

Avem noi alerte de la meteorologi: vom avea două zile de caniculă, în România. Elena Mateescu, director ANM a prezentat prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni.

„O vreme caldă în continuare, luând în considerare și actualizarea alertelor meteorologice din această dimineață. Astăzi, o atenționare meteorologică de cod galben, ce vizează zona Maramureșului, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Munteniei și a Transilvaniei, jumătatea nordică a Moldovei, sudul și vestul Olteniei și sud-vestul Dobrogei, vorbim de temperaturi între 30 și 34 de grade C, temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit, pentru o primă decadă a lunii septembrie, în țara noastră, iar mâine, valul de căldură va fi în intensificare, în special în Banat, Crișana, dar și în Maramureș, cea mai mare parte a Transilvaniei și în nord-vestul Moldovei, temperaturi cuprinse între 30 și 36 de grade C. Și ceea ce este de remarcat: faptul că valul de căldură va fi de interes și în zilele următoare, luând în considerare regimul de temperaturi, cel puțin până la jumătatea lunii septembrie, din acest an”, a declarat Elena Mateescu la Digi 24.

Întrebată ce urmează după jumătatea lunii septembrie, Elena Mateescu a precizat:

„O lună septembrie mai caldă ca de obicei. Estimările arată o probabilitate ridicată ca după a doua parte a lunii septembrie să revenim la un regim de temperaturi normale, astfel încât să considerăm că toamna își intră în drepturi, dar, cu siguranță, vom putea actualiza aceste informații, pe măsură ce ne apropiem de intervalul respectiv. La mare mai e cald cel puțin până la jumătatea lunii septembrie, luând în considerare și temperaturile în zona litoralului, care depășesc zona unei zile de vară, 25 de grade C”, a declarat șefa ANM, la Digi24.

