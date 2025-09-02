Prima pagină » Vremea » Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie

Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie

02 sept. 2025, 13:39, Vremea
Avertismentul meteorologilor: Temperaturi peste medie și chiar revenirea fenomenului La Nina, din septembrie
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Fenomenul La Nina ar putea să revină și să influențeze tiparele meteorologice și climatice, începând din luna septembrie, conform celei mai recente actualizări El Nino/La Nina, publicate de Organizația Meteorologică Mondială (OMM).

Condițiile neutre, fără fenomenele El Nino/La Nina s-au menținut din luna martie 2025, cu anomalii ale temperaturii la suprafața mării apropiate de medie în Pacificul ecuatorial. Cu toate acestea, aceste condiții ar putea să facă treptat loc instalării fenomenului La Nina în lunile următoare, posibil începând chiar cu luna aceasta.

Conform celor mai recente prognoze ale Centrelor Globale de Producere a Predicțiilor Sezoniere ale OMM, există o probabilitate de 55% ca temperaturile la suprafața mării din Pacificul ecuatorial scadă până la niveluri asociate cu La Niña și o probabilitate de 45% ca acestea rămână la niveluri neutre ENSO, în perioada septembrienoiembrie 2025.

Pentru intervalul octombrie-decembrie 2025, probabilitatea apariției condițiilor La Niña crește ușor la aproximativ 60%. Șansele de dezvoltare a unui El Niño în intervalul septembrie-decembrie sunt însă foarte reduse.

Prognozele sezoniere pentru El Niño și La Niña și efectele asociate asupra vremii reprezintă un instrument esențial de inteligență climatică. Ele se traduc în economii de milioane de dolari pentru sectoare-cheie precum agricultura, energia, sănătatea și transporturile și au salvat mii de vieți atunci când au fost folosite pentru a ghida pregătirea și răspunsul la dezastre”, a declarat secretarul general al OMM, Celeste Saulo.

De precizat este că, La Niña se referă la răcirea periodică, la scară largă, a temperaturilor oceanice de la suprafața Pacificului ecuatorial central și estic, asociată cu schimbări în circulația atmosferică tropicală, inclusiv în regimurile de vânt, presiune și precipitații.

De obicei, acest fenomen aduce efecte climatice opuse celor provocate de El Niño, îndeosebi în regiunile tropicale.

Cu toate acestea, fenomenele climatice naturale precum La Niña și El Niño apar pe fundalul schimbărilor climatice provocate de activitatea umană, ce duc la creșterea temperaturilor globale, intensificarea fenomenelor meteorologice extreme și modificarea tiparelor sezoniere de temperatură și precipitații.

