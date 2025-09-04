Prima pagină » Vremea » Vin ninsorile mai repede decât ne așteptam! Pe ce dată ninge în București, potrivit meteorologilor Accuweather

04 sept. 2025, 10:10, Vremea
Specialiștii în vreme anunță toamnă cu temperaturi peste medie și cu un nivel pluviometric apropiat de cel normal, cel puțin în luna septembrie. Însă meteorologii Accuweather anunță că iarna va veni mai devreme decât ne așteptam. Iată pe ce dată va ninge în București.

UPDATE, ora 10:10 Meteorologii au anunțat și prognoza pentru săptămâna în curs. Prin urmare, în intervalul 2-8 septembrie, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână pe întreg teritoriul României. Regimul pluviometric va fi local excedentar în sud-vestul teritoriului, iar în rest va fi în general deficitar, mai ales în regiunile nordice și centrale.

Este prima lună de toamnă în calendar, deși în termometre nu prea pare să fie, având în vedere că valorile termice sunt peste medie. Totuși, ninsorile vor veni mai repede decât ne așteptam în București, chiar în ultima lună de toamnă.

Astfel, potrivit meteorologilor Accuweather, în Capitala României va ninge în București pe 22 noiembrie 2025. De altfel, toată luna noiembrie se anunță cu ploi și cer mai mult acoperit de nori. Temperaturile maxime din timpul zilei nu vor depăși 17 grade C, iar cele minime coboară chiar până la minus trei grade Celsius.

Luna noiembrie debutează cu temperaturi de 17 grade C, urmând ca acestea să scadă treptat, până ce luna se va încheia cu valori termice de 6 grade C și minime de minus 3 grade C.

Luna decembrie debutează cu temperaturi scăzute și cu posibilitatea apariției fenomenului de lapoviță și ninsoare, pe 3 decembrie 2025. 

În acest interval, vor fi și perioade în care soarele se va arăta, însă cerul va fi mai mult acoperit de nori. După data de 22 noiembrie, data în care va ninge în București, urmează 23 noiembrie, cu lapoviță și ninsoare. Pe data de 24 noiembrie, va ninge, de asemenea. Așadar, se pare că iarna vine mai devreme decât ne așteptam, cel puțin în București!

