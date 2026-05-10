Prima pagină » Vremea » Prag de îngheț în luna mai. Anunțul meteorologilor ANM: Se răcește vremea în România

Prag de îngheț în luna mai. Anunțul meteorologilor ANM: Se răcește vremea în România

Prag de îngheț în luna mai. Anunțul meteorologilor ANM: Se răcește vremea în România
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Prag de îngheț în luna mai. Meteorologii ANM anunță că urmează o săptămână cu temperaturi mai reci decât este normalul lunii mai din calendar. În multe regiuni ale țării se vor înregistrat ploi însemnate și grindină.

„Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă”, a anunțat duminică Oana Păduraru, meteorolog ANM, la Antena3.

„Treptat, cam toată țara va avea parte atât de manifestări de instabilitate atmosferică, dar mai ales de scădere a valorilor de temperatură. Deocamdată, pe parcursul zilei de duminică, în orele următoare, tot în partea de sud-est a țării vor mai fi ploi, dar slabe cantitativ”, a anunțat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Averse însoțite de descărcări electrice

Dar noaptea care vine aduce manifestări de ușoară instabilitate în vestul, sud-vestul teritoriului.

„Ne așteptăm la averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, însă deocamdată, acestea nu vor crea probleme”, a precizat meteorologul ANM.

De luni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în Banat, Crișana, Maramureș, zona Transilvaniei, dar și în partea de sud a teritoriului, în zona Olteniei, a Munteniei, unde sunt așteptate cantități de apă mai însemnate, în intervale scurte de timp, a precizat meteorologul.

„Dacă, deocamdată, astăzi vom avea maxime până la 28 de grade, în cursul zilei de mâine, maximele termice vor fi între 17-26 de grade, treptat pe măsură ce ne apropiem de zilele de marți, dar mai ales miercuri, răcirea vremii va cuprinde toate zonele țării și vorbim chiar de temperaturi sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele se vor încadra între 10-20 de grade”, a pecizat meteorologul ANM.

În ciuda acestor vești, minimele termice rămân destul de ridicate.

„Acestea se vor încadra în mare parte din țară între 7-12 grade, însă pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, tendința este ca valorile termice să scadă mult, în special în zonele depresionare, unde iarăși ne apropiem de pragul de îngheț, adică de 0 grade. Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă din an”, a spus Păduraru.

Potrivit meteorologului ANM, situația se va ameliora spre sfârșitul săptămânii viitoare.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Vijelii violente cu grindină în Cluj. Pământul s-a acoperit de gheață. Imaginile dezastrului
20:10
Vijelii violente cu grindină în Cluj. Pământul s-a acoperit de gheață. Imaginile dezastrului
Gândul de Vreme Ai planuri de plimbare astăzi? Vezi unde sunt posibile ploi în țară și unde bate vântul. Ce temperaturi sunt în București și cum va fi spre seară
12:51
Ai planuri de plimbare astăzi? Vezi unde sunt posibile ploi în țară și unde bate vântul. Ce temperaturi sunt în București și cum va fi spre seară
METEO Meteorologii EaseWeather anunță prima temperatură de 40 de grade în România. Pe ce dată vine canicula în București și în celelalte orașe
08:32, 09 May 2026
Meteorologii EaseWeather anunță prima temperatură de 40 de grade în România. Pe ce dată vine canicula în București și în celelalte orașe
METEO Cum va fi vremea vineri, 8 mai 2026. ANM anunță în ce regiuni se întorc ploile
09:18, 08 May 2026
Cum va fi vremea vineri, 8 mai 2026. ANM anunță în ce regiuni se întorc ploile
METEO Mai ninge sau nu în România primăvara aceasta? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather și EaseWeather
07:33, 06 May 2026
Mai ninge sau nu în România primăvara aceasta? Anunțul făcut de meteorologii Accuweather și EaseWeather
METEO Anunțul meteorologilor ANM: Luna mai va fi mai călduroasă decât în mod normal. Ce temperaturi sunt așteptate
09:19, 05 May 2026
Anunțul meteorologilor ANM: Luna mai va fi mai călduroasă decât în mod normal. Ce temperaturi sunt așteptate
Mediafax
Haos meteo în România! Grindină, vijelii și ploi torențiale până joi
Digi24
„L-am forțat puțin”. Zelenski anunță că Putin e dispus să înceapă negocierile reale cu Ucraina pentru a termina războiul
Cancan.ro
Săndel Bălan, prima reacție după ce NU a fost invitat la nunta Andreei cu Victor Cornea. De unde a pornit TOT scandalul cu fiica lui, de fapt
Prosport.ro
GALERIE FOTO. Andreea Bălan, apariție îndrăzneață. Cum a venit la filmări soția lui Victor Cornea
Adevarul
Grindeanu îl compară pe premierul interimar cu Călin Georgescu: „România înseamnă mai mult decât Ilie Bolojan”
Mediafax
Schimbare istorică la Fed, summit exploziv la Beijing: o săptămână de foc pentru piețe
Click
Marian Godină, eliminat de la Survivor România 2026. Câți bani a câștigat după 15 săptămâni în competiție
Digi24
PNL somează PSD să pună capăt crizei politice. Reacția lui Sorin Grindeanu
Cancan.ro
Rezultatele necropsiei lui Alice, eleva de 18 ani ucisă la ferma unde făcea practică. Detalii CUTREMURĂTOARE
Ce se întâmplă doctore
Gestul neașteptat făcut de Andreea Ibacka după ce s-a zvonit că a divorțat de Cabral! A confirmat indirect
Ciao.ro
E oficial! Andreea Ibacka, despre divorț: 'Available pentru nunți, botezuri, cumetrii, divorțuri, orice'
Promotor.ro
Greșeala pe care o fac mulți când aleg un autovehicul
Descopera.ro
Telescopul Spațial James Webb a descoperit o galaxie bizară!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un canibal vede multe tipe aproape goale pe o plajă din Mamaia
Descopera.ro
10 lucruri despre corpul uman pe care știința nu le poate explica
(P) Fenomen pe piața HoReCa: De ce renunță antreprenorii români la terasele clasice și cu ce le înlocuiesc ca să nu piardă clienți
13:24
(P) Fenomen pe piața HoReCa: De ce renunță antreprenorii români la terasele clasice și cu ce le înlocuiesc ca să nu piardă clienți
CONTROVERSĂ ”Haina de 8.000 de euro”, motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea
13:18
”Haina de 8.000 de euro”, motiv de scandal între primarul din Brașov și USR. Edilul a folosit și inteligența artificială pentru a-și dovedi dreptatea
INEDIT Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
13:18
Emmanuel Macron a alergat alături de Eliud Kipchoge pe străzile din Nairobi. Imaginile surprinse din timpul vizitei oficiale în Kenya
CONTROVERSĂ Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
13:13
Declarație surprinzătoare a lui Benjamin Netanyahu: „În Iran numesc străzi după mine. Mă numesc „Bibi joon”, iubitul Bibi“
EMISIUNI EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
13:06
EXCLUSIV DINAMO, azi de la 16:45. “Europa, venim!”. Adevărul despre schimbarea emblemei pe care fanii nu o vor
INFRASTRUCTURĂ Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat
12:42
Lucrările de refacere a Planşeului Unirii au depășit pragul de 60%. Primul tronson a fost finalizat

Cele mai noi

Trimite acest link pe