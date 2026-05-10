Prag de îngheț în luna mai. Anunțul meteorologilor ANM: Se răcește vremea în România

Prag de îngheț în luna mai. Meteorologii ANM anunță că urmează o săptămână cu temperaturi mai reci decât este normalul lunii mai din calendar. În multe regiuni ale țării se vor înregistrat ploi însemnate și grindină.

„Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă”, a anunțat duminică Oana Păduraru, meteorolog ANM, la Antena3.

„Treptat, cam toată țara va avea parte atât de manifestări de instabilitate atmosferică, dar mai ales de scădere a valorilor de temperatură. Deocamdată, pe parcursul zilei de duminică, în orele următoare, tot în partea de sud-est a țării vor mai fi ploi, dar slabe cantitativ”, a anunțat Oana Păduraru, meteorolog ANM.

Averse însoțite de descărcări electrice

Dar noaptea care vine aduce manifestări de ușoară instabilitate în vestul, sud-vestul teritoriului.

„Ne așteptăm la averse, posibil însoțite și de descărcări electrice, însă deocamdată, acestea nu vor crea probleme”, a precizat meteorologul ANM.

De luni, gradul de instabilitate atmosferică va fi în creștere, în special în Banat, Crișana, Maramureș, zona Transilvaniei, dar și în partea de sud a teritoriului, în zona Olteniei, a Munteniei, unde sunt așteptate cantități de apă mai însemnate, în intervale scurte de timp, a precizat meteorologul.

„Dacă, deocamdată, astăzi vom avea maxime până la 28 de grade, în cursul zilei de mâine, maximele termice vor fi între 17-26 de grade, treptat pe măsură ce ne apropiem de zilele de marți, dar mai ales miercuri, răcirea vremii va cuprinde toate zonele țării și vorbim chiar de temperaturi sub cele specifice perioadei în care ne aflăm. Maximele se vor încadra între 10-20 de grade”, a pecizat meteorologul ANM.

În ciuda acestor vești, minimele termice rămân destul de ridicate.

„Acestea se vor încadra în mare parte din țară între 7-12 grade, însă pe măsură ce ne apropiem de mijlocul săptămânii viitoare, tendința este ca valorile termice să scadă mult, în special în zonele depresionare, unde iarăși ne apropiem de pragul de îngheț, adică de 0 grade. Tendința este să apară din nou bruma, un fenomen periculos pentru această perioadă din an”, a spus Păduraru.

Potrivit meteorologului ANM, situația se va ameliora spre sfârșitul săptămânii viitoare.

