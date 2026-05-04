Unde vor fi temperaturi de vară săptămâna aceasta. Ce se întâmplă cu vremea pe litoral. Prognoză de ultimă oră de la ANM pentru Gândul

Ruxandra Radulescu
După o perioadă cu temperaturi neobișnuit de scăzute, pentru această perioadă a anului, vremea se încălzește semnificativ, a transmis specialistul Administrației Naționale de Meteorologie pentru Gândul. Astăzi, vom avea parte de valori termice plăcute, însă soarele va sta mai mult ascuns printre nori. Expertul anunță că în perioada imediat următoare, temperaturile vor ajunge chiar și la 28 de grade.

Chiar dacă în timpul mini-vacanței de 1 Mai, am avut parte de o vreme destul de rece, iar ploile și norii au stricat planurile celor care plănuiau să se distreze în aer, azi valorile termice vor urca până la 22 de grade în Capitală.

„Vremea se află într-un proces de încălzire treptată. De pe 1 Mai, când temperaturile au fost anormal de scăzute, vremea a înregistrat un proces treptat de încălzire, cu câte 4-5 grade în plus, zilnic. Astăzi, la București, valorile termice vor urca până la 22 de grade, însă cerul va fi parțial înnorat. Ploile vor fi restrânse pe întreg teritoriul țării”, transmite specialistul ANM.

Cum va fi vremea pe litoral

Cei din partea de sud-est a țării au mai puțin noroc când vine vorba de zile calde și însorite. Aici, vremea se va menține rece și închisă. Pe litoral, în special, temperaturile nu vor depăși 12-13 grade.

„În zona de sud-est se menține o vreme mai rece, iar pe litoral se anunță înnorări, cu ușoare intensificări ale vântului”, mai precizează meteorologul de serviciu.

Temperaturi de 28 de grade, în zilele următoare

Ne așteaptă zile de vară săptămâna această, pentru că vremea va continua să se încălzească, iar valorile termice vor ajunge chiar și la 28 de grade.

„Procesul de încălzire va continua și în perioada următoare, când vom avea temperaturi de 28 de grade”, mai adaugă meteorologul de serviciu a ANM.

