Prognoza meteo: ANM a emis cod ROȘU de caniculă, pentru luni, 11 august. Zonele afectate

Meteorologii ANM au emis prognoza meteo pentru zilele de duminică și luni, iar valul de căldură se va intensifica. Astăzi avem cod portocaliu și cod galben de caniculă în aproape toată țara, în vreme ce luni va fi cod roșu de caniculă. Zonele afectate de acest cod roșu de caniculă sunt Mehedinți și Gorj. În plus, va fi și cod portocaliu sau cod galben în aproape toată țara. Și nopțile se anunță tropicale, cu temperaturi foarte crescute.

Cod portocaliu de canicul ă

Va fi caniculă și disconfort termic accentuat și noapte tropicală. Zone afectate sunt: județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman.

Astfel, duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală.

Local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale, se va manifesta un cod galben de caniculă.

Prognoza meteo luni , 11 august: cod ro șu de caniculă

În intervalul 11 august, ora 10 – 12 august, ora 10, în județele Mehedinți și Dolj se va manifesta un val de căldură intens și persistent, caniculă, disconfort termic deosebit de accentuat, noapte tropicală. Se vor înregistra temperaturi maxime de 39…41 de grade. Disconfortul termic va fi deosebit de accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. De asemenea, minimele termice vor fi de 20…23 de grade, astfel că vor caracteriza o noapte tropicală.

Tot mâine, 11 august, va fi în vigoare și un cod portocaliu de căldură, în județele Olt, Teleorman, Gorj și Vâlcea, cu temperaturi de 37…39 de grade C. Minimele termice vor fi de 18…21 de grade, astfel că, local, vor caracteriza o noapte tropicală.

Între 11 august și 12 august va fi și cod galben de caniculă, valabil în sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei, sudul Dobrogei continentale, cu fenomene de: caniculă și disconfort termic ridicat, noapte tropicală.

