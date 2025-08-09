Prima pagină » Vremea » Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București

09 aug. 2025, 11:34, Vremea
Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Iată ce se întâmplă în București, în prima lună de toamnă. 

UPDATE ora 11:30Astăzi, 9 august 2025, este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și București.

Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi. Este o lună bogată în evenimente importante, pe data de 8 septembrie sărbătorindu-se Nașterea Maicii Domnului, iar pe 22 septembrie fiind și echinocțiul de toamnă, când ziua devine egală cu noaptea.

Și de această dată, meteorologii Accuweather au anunțat prognoza meteo pentru prima lună de toamnă. Astfel, prima lună toamnă vine cu o situație cam atipică pentru anotimpul în care ne vom afla în curând și anume, lipsa precipitațiilor. Prin urmare, luna septembrie va fi o lună în care nu este anunțată nici măcar o zi cu ploi, fapt rarisim pentru o lună de toamnă

În privința temperaturilor, nu va fi o schimbare foarte mare față de luna august, dat fiind că valorile termice anunțate vor fi ridicate, cu mult peste medii.

Temperaturile în București, în prima lună de toamnă, septembrie, are valori maxime de 28 de grade Celsius, iar cele minime, din timpul nopții, de 11 grade C.

Și prognoza meteo ANM, vine în sprijinul celor de la Accuweather. Spre exemplu, pentru prima săptămână din septembrie, ANM anunță că mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Prima zi din septembrie, potrivit Accuweather va avea însă maxime de 24 de grade C și minime de 14 grade C. Luna septembrie se încheie însă cu maxime de 23 de grade C și minime de 11 grade C. Cu nicio zi de ploaie. Doar câțiva nori se vor arăta în anumite zile, în rest cerul va fi însorit.

SURSA FOTO: accuweather

Autorul recomandă:

Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România

Citește și

METEO Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate
08:52
Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate
METEO Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
07:25, 07 Aug 2025
Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România
METEO Avertizare meteo cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, astăzi. Ce zone sunt vizate
11:36, 05 Aug 2025
Avertizare meteo cod galben de ploi torențiale, vijelii și grindină, astăzi. Ce zone sunt vizate
METEO Prognoza METEO, 4 august 2025. Cod galben de caniculă în Capitală și în alte opt județe. Trei regiuni, vizate de ploi torențiale și grindină
09:00, 04 Aug 2025
Prognoza METEO, 4 august 2025. Cod galben de caniculă în Capitală și în alte opt județe. Trei regiuni, vizate de ploi torențiale și grindină
METEO Orașul din România în care locuitorii au resimțit 48 de grade Celsius: Temperaturi demne de Sahara
13:32, 03 Aug 2025
Orașul din România în care locuitorii au resimțit 48 de grade Celsius: Temperaturi demne de Sahara
METEO Când revine CANICULA în România. Țara va fi împărțită între furtuni și disconfort termic
19:59, 02 Aug 2025
Când revine CANICULA în România. Țara va fi împărțită între furtuni și disconfort termic
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Culisele acordului plănuit de Washington și Moscova privind războiul. La ce este dispus să renunțe Putin pentru bunăvoința lui Trump
Cancan.ro
S-a aflat tot adevărul! Cum a încurcat Nicușor Dan înmormântarea lui Ion Iliescu. Alți politicieni au avut de suferit din cauza lui
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Zilele când moartea a coborât din cer. Povestea cumplită a unui atac fără precedent în istoria umanității
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Comuna din România unde se trăiește mai bine ca în multe orașe. Rupe topurile și a devenit vedetă internațională
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
Jaf istoric în Anglia: o grupare de români a reușit să fure de la Fiscul britanic aproape 50 de milioane de lire sterline
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Surpriză la mormântul lui Ion Iliescu, la câteva ore de la înmormântarea sa. Ce s-a întâmplat cu crucea controversată
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Trump a anunţat că se va întâlni cu Vladimir Putin pe 15 august, în Alaska / Kremlinul a confirmat summitul
StirileKanalD
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
S-a stins un mare actor. A fost cunoscut pentru performanțele sale memorabile pe scenă, film și televiziune
Evz.ro
Complexul Înaltei Porți. O carte-eveniment de Dan Andronic
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Fiul lui Mihai Leu, accident în raliul creat de tatăl său. Marco a distrus mașina campionului, la Timișoara
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
Trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele de la UNTOLD X în ultimul moment: „Decizia vine în urma unor neînțelegeri, rezultate din diferențe de viziune și de perspectivă”. Reacția lui Edy Chereji, co-fondatorul festivalului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Oamenii de știință au găsit dovezi că îmbătrânirea este contagioasă