Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Ce se întâmplă în București

Meteorologii Accuweather anunță o lună septembrie cum nu prea a mai fost, în România. Iată ce se întâmplă în București, în prima lună de toamnă.

UPDATE ora 11:30 – Astăzi, 9 august 2025, este în vigoare o avertizare Cod galben de caniculă valabilă în 21 de județe și în Capitală. Temperaturile maxime ajung la 38 de grade Celsius. Sunt vizate județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Dolj, Vâlcea, Olt, Argeș, Teleorman, Dâmbovița, Giurgiu, Prahova, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași, Constanța, Ilfov și București.

Prima lună de toamnă se apropie cu pași repezi. Este o lună bogată în evenimente importante, pe data de 8 septembrie sărbătorindu-se Nașterea Maicii Domnului, iar pe 22 septembrie fiind și echinocțiul de toamnă, când ziua devine egală cu noaptea.

Și de această dată, meteorologii Accuweather au anunțat prognoza meteo pentru prima lună de toamnă. Astfel, prima lună toamnă vine cu o situație cam atipică pentru anotimpul în care ne vom afla în curând și anume, lipsa precipitațiilor. Prin urmare, luna septembrie va fi o lună în care nu este anunțată nici măcar o zi cu ploi, fapt rarisim pentru o lună de toamnă.

În privința temperaturilor, nu va fi o schimbare foarte mare față de luna august, dat fiind că valorile termice anunțate vor fi ridicate, cu mult peste medii.

Temperaturile în București, în prima lună de toamnă, septembrie, are valori maxime de 28 de grade Celsius, iar cele minime, din timpul nopții, de 11 grade C.

Și prognoza meteo ANM, vine în sprijinul celor de la Accuweather. Spre exemplu, pentru prima săptămână din septembrie, ANM anunță că mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Prima zi din septembrie, potrivit Accuweather va avea însă maxime de 24 de grade C și minime de 14 grade C. Luna septembrie se încheie însă cu maxime de 23 de grade C și minime de 11 grade C. Cu nicio zi de ploaie. Doar câțiva nori se vor arăta în anumite zile, în rest cerul va fi însorit.

SURSA FOTO: accuweather

Autorul recomandă:

Cod galben de caniculă, sâmbătă, în 21 de județe și în Capitală. De mâine, intră în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Zonele vizate

Meteorologii Accuweather au făcut anunțul: Data exactă în care scăpăm definitiv de caniculă în București și în celelalte orașe din România