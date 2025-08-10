Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost. Furtuni în București și vreme atipică în toamnă

Meteorologii Accuweather anunță un final de august și o lună septembrie cum n-au mai fost până acum. Urmează zile de foc, specialiștii în meteorologie anunțând temperaturi care trec de pragul de 35 de grade Celsius. Mai mult de jumătate de țară se află sub cod galben și portocaliu de caniculă.

Update 10 august 2025 (ora 12:10). Meteorologii au activat un cod portocaliu de caniculă și disconfort termic accentuat, fiind valabil până pe 11 august, ora 10:00. Potrivit avertizării meteorologice, 11 județe se află sunt incidența codului portocaliu. Acestea sunt: Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman.

„Duminică (10 august), canicula se va intensifica în județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș, Caraș-Severin, Hunedoara, Alba, Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, unde disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 36…39 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 19 și 23 de grade, caracterizând o noapte tropicală”, anunță ANM.

Codul galben de caniculă și disconfort termic ridicat este valabil în același interval. Zonele afectate sunt: local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei, sudul Dobrogei continentale.

„Duminică (10 august), local în Maramureș și vestul Transilvaniei, în nordul Olteniei, în cea mai mare parte a Munteniei, sudul Moldovei și sudul Dobrogei continentale va ficaniculă șidisconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, iar cele minime se vor situa între 17 și 21 de grade, caracterizând local o noapte tropicală”, arată ANM.

Meteorologii Accuweather anunță temperaturi de până la 38 de grade Celsius, astăzi, în București. Mai multe județe din țară sunt acaparate de o „cupolă de foc”, specialiștii în meteorologie anunțând că au intrat în vigoare coduri galbene și portocalii de caniculă.

Dacă sâmbătă, 9 august 2025, 21 de județe erau acaparate de un cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat, temperaturile ridicate marcând o noapte tropicală, ziua de duminică, 10 august 2025, aduce 30 de județe sub codurile galbene și portocalii. Temperatura maximă va atinge 39 de grade Celsius.

După jumătatea lunii august 2025, în București, temperaturile se vor situa între 24 și 35 de grade Celsius. În anumite zile, se vor înregistra precipitații. Finalul ultimei luni de vară vine cu temperaturi maxime de 24-30 de grade Celsius. Noaptea, temperaturile minime se vor situa între 16 și 18 grade Celsius. De altfel, finalul lunii august 2025 vine și cu furtuni.

În data de 30 august 2025, meteorologii anunță că va fi furtună în București. Temperatura maximă va atinge 28 de grade Celsius. Temperatura minimă va coborî până la 17 grade Celsius. În ultima zi a lunii august 2025, maxima va fi de 24 de grade Celsius. Noaptea se vor înregistra 16 grade Celsius. Este anunțată furtună.

Metorologii Accuweather au anunțat prognoza și pentru luna septembrie 2025. În București și marile orașe, prima lună de toamnă vine cu temperaturi neașteptate. Vremea va fi atipică pentru prima lună de toamnă. Valorile termice se vor menține ridicate, în septembrie, însă specialiștii în meteorologie anunță și un caz rarisim în această lună.

Sursă foto: colaj Shutterstock / Accuweather