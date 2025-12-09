Prima pagină » Vremea » Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Meteorologii ANM anunță o iarnă blândă în România. Ce vreme ne așteaptă din ianuarie 2026

Mihai Tănase
09 dec. 2025, 08:37, Vremea
Foto: Profimedia images

Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni arată o iarnă mai blândă decât de obicei, cu temperaturi peste media climatologică în toată țara și precipitații deficitare în prima parte a perioadei. 

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de ECMWF.

Estimările indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această parte a iernii, cu un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării în primele două săptămâni ale intervalului.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025:

Vremea va fi considerată foarte caldă pentru această perioadă. Temperaturile medii se vor situa peste valorile climatologice normale, cu abateri pozitive mai accentuate în zonele montane.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025:

Valorile termice vor rămâne ridicate și în a doua săptămână a intervalului, mai ales la munte.

Foto: ANM

Foto: ANM

Precipitațiile vor continua să fie sub nivelul normal în întreaga țară, menținând caracterul secetos al perioadei.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 22- 29 decembrie 2025 și perioada Crăciunului:

În preajma sărbătorilor de iarnă, temperaturile se vor menține ușor peste media normală a perioadei, cu valori mai ridicate în zonele montane.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 și începutul de an:

Primele zile din 2026 vor aduce o vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Foto: ANM

Foto: ANM

Temperaturile vor fi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite.

Foto: ANM

Foto: ANM

