Prognoza meteo pentru Crăciun și Revelion. Meteorologii ANM anunță o iarnă blândă în România. Ce vreme ne așteaptă din ianuarie 2026

Prognoza ANM pentru următoarele 4 săptămâni arată o iarnă mai blândă decât de obicei, cu temperaturi peste media climatologică în toată țara și precipitații deficitare în prima parte a perioadei.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, valabilă în perioada 8 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026, realizată pe baza datelor furnizate de ECMWF.

Estimările indică o perioadă mai caldă decât în mod obișnuit pentru această parte a iernii, cu un deficit de precipitații în cea mai mare parte a țării în primele două săptămâni ale intervalului.

Săptămâna 8 – 15 decembrie 2025:

Vremea va fi considerată foarte caldă pentru această perioadă. Temperaturile medii se vor situa peste valorile climatologice normale, cu abateri pozitive mai accentuate în zonele montane.

Regimul de precipitații va fi deficitar la nivel național.

Săptămâna 15 – 22 decembrie 2025:

Valorile termice vor rămâne ridicate și în a doua săptămână a intervalului, mai ales la munte.

Precipitațiile vor continua să fie sub nivelul normal în întreaga țară, menținând caracterul secetos al perioadei.

Săptămâna 22- 29 decembrie 2025 și perioada Crăciunului:

În preajma sărbătorilor de iarnă, temperaturile se vor menține ușor peste media normală a perioadei, cu valori mai ridicate în zonele montane.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de normal în majoritatea regiunilor.

Săptămâna 29 decembrie 2025 – 5 ianuarie 2026 și începutul de an:

Primele zile din 2026 vor aduce o vreme mai blândă decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Temperaturile vor fi ușor peste normalul climatologic, iar precipitațiile se vor situa în jurul valorilor obișnuite.