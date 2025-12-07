Prima pagină » Vremea » Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00

Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00

07 dec. 2025, 11:51, Vremea
Cod galben în București, de alegeri. Prognoza meteo până la ora 20:00
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Duminică, 7 decembrie 2025, este ziua votului pentru noul primar al Bucureștiului. Urnele s-au deschis încă de la ora 7:00, iar aproximativ 1,8 milioane de bucureșteni sunt aștepțați săși exprime preferințele pentru alegerea celui care va conduce Capitala.

ANM a anunțat că vremea va fi destul de rece și închisă. De asemenea, specialiștii în meteorologie au dat încă de ieri prognoza meteo pentru astăzi, ora 20:00, și spune că cerul va fi mai mult noros și trecător vor fi posibile ploi slabe sau burniță, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 7…8 grade.

De altfel, în intervalul 06 decembrie, ora 08 – 06 decembrie, ora 20, municipiul București s-a aflat sub incidența unui mesaj de atenționare meteorologică cod galben ce vizează intensificările de vânt.

Astăzi, ANM a spus că e în vigoare și o atenționare meteorologică cod galben de intensificări ale vântului, iar temporar, vântul va avea intensificări pe litoral, cu viteze de 50…55 km/h. Codul galben de vânt este în vigoare până la ora 20:00.

sursa foto INMH

sursa foto INMH

Și meteorologii Accuweather au prognoza pentru azi. Vor fi maxime de 5 grade C și este anunțată ploaie sub formă de averse. Vremea este închisă, vântul suflă cu 7 Km/h (NNE). Rafalele de vânt for fi de 28 km/h. Vremea este închisă, mohorâtă, iar cerul este acoperit de nori.

Mâine va fi și mai frig, iar maximele nu vor depăși 4 grade C. De asemenea, pe tot parcursul zilei se vor semnala ploaie și burniță ocazională.

