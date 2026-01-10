Trei sferturi din România, sub cod galben de ger extrem, ninsori și viscol. Temperaturi de -20 de grade Celsius

Un ger năprasnic în România, unde temperaturile se vor apropia de pragul de minus 20 grade. Un ciclon mediteranean, care aduce un val de ger, o să acopere şi sud-estul României, iar în mai multe zone montane există riscul de avalanşe. Meteorologii anunţă că vom avea parte de ger chiar și săptămâna viitoare.

Astfel, în Capitală, principala problemă o reprezintă poleiul de pe şosele şi gheaţa de pe trotuare. Spre exemplu, în sectorul 2, sunt peste 300 de angajaţi de la salubritate care se ocupă de curăţarea trotuarelor, mai ales a celor care dau spre staţiile de tramvai şi de autobuz.

Din nefericire însă, pentru multi oameni drumurile au dus la spital. La cele cinci spitale din București care au gărzi pentru ortopedie, au ajuns într-o singură zi 100 de pacienti cu fracturi.

În judeţul Cluj, un şofer de TIR a pierdut controlul autocamionului şi s-a oprit într-un magazin de pe marginea drumului. Bărbatul a scăpat doar cu o sperietură zdravănă.

Gerul şi zăpada au dat peste cap și mersul trenurilor, iar o garnitură care trebuia să vină de Budapesta la Bucureşti a avut întârziere de 9 ore.

La Rânca, drumarii nu au reuşit să facă faţă viscolului de ieri dimineaţă. După mai multe zile în care a fost viscol la munte, turiştii se pot bucura de vremea frumoasă. Dar autoritățile le recomandă şoferilor să conducă cu atenţie şi să fie bine echipaţi.

Prognoza meteo anunță că gerul persistă până luni în apropape toată ţara. Mai exact, trei sferturi din România intră sub cod galben din această dimineaţă. Temperaturile minime se vor situa între -18 și -6 grade.

