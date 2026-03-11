Vortex polar în martie | Meteorologii nu înțeleg ce se întâmplă în „primăvara” bizară.

Vortex polar

Vortexul polar se va deplasa pe mai multe continente, iar meteorologii spun că intensitatea din luna martie ar putea să nu semene cu nimic din ce am văzut până acum.

Potrivit saltandlye.com.au, vortexul polar va face o deplasare timpurie, perturbând semnificativ stratosfera.

Mișcarea bizară a masei de aer arctic indică fragilitatea vânturilor care înconjoară Polul Nord, care se slăbesc brusc și generează schimbări pe hărțile meteorologice.

Meteorologii avertizează că schimbarea se petrece mai devreme decât s-ar fi așteptat și unde ar fi trebuit să fie primăvară, va fi o primăvară cu…„dinți”.

Ce este, de fapt, vortexul polar

Vortexul polar reprezintă o zonă vastă de presiune scăzută și aer rece care înconjoară polii Terrei.

În mod normal, un jet stream puternic menține acest aer înghețat blocat în Arctic.

Dar vortexul polar se deplasează sau dă dovadă de „slăbiciune”, iar aerul rece începe să se reverse spre sud, către latitudini mai joase.

Fenomenul de Încălzire Stratosferică Bruscă (SSW – Sudden Stratospheric Warming), face din luna martie una neobișnuită.

În atmosfera superioară, temperaturile ajung la 50 de grade în câteva zile și se generază „cupola de căldură” care „rupe” vortexul polar și transmite fragmente de aer arctic către Europa, America de Nord și părți din Asia.

Meteorologii vorbesc despre o anormalitate a vremii, generată de vortexul polar divizat.

De exemplu, în America de Nord, posibilele efecte nefaste ale vortexului polar sunt : mugurii timpurii ai pomilor fructiferi pot îngheța, crește necesarul de încălzire, riscuri pentru transport pe timp de gheață, ninsori.

Europa, vizată de „Iadul Alb”?

„Iadul Alb”, vortexul polar, ar putea lovi Europa. Un aer siberian foarte rece peste continent, în martie, nu este exclus.

Dincolo de România, ar putea fi afectate Marea Britanie, Germania și Franța.

Vortexul polar este sinonim cu „blocajul atmosferic”, spun meteorologii.

Cum ne putem pregăti pentru variațiile extreme de temperatură

Cei care stau la casă ar trebui să-și protejeze conductele de îngheț.

Fermierii vor asigura hrană suplimentară și adăpost pentru animale.

Există chiar și o îngrijorare legată de sănătatea mentală, deoarece „iarna prelungită” în martie poate genera depresii și anxietăți.

Desigur, dacă ne „ocupăm” timpul, putem trece peste toate aceste impedimente: de exemplu, ne putem pregăti și mașina cu anvelope și baterii, verificate pentru condiții de ger.

Indicele Oscilației Arctice (AO) va rămâne într-o fază negativă, iar aerul rece va „rupe” Europa și estul Americii.

Urmăriți prognozele meteo locale

Pentru a fi mereu pregătiți, trebuie să urmărim mereu prognozele meteo locale.

Nu este scos din „cărți” un Martie cu caracter iernatic, care să semene cu… ianuarie.

Astfel, nu ar trebui să renunțăm, încă, la hainele sau încălțămintea groasă…

