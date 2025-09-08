Prima pagină » Vremea » VREME de vară pe 8 septembrie. Temperaturile urcă până la 33 de grade. Unde sunt așteptate averse puternice și descărcări electrice

Denis Andrei
08 sept. 2025, 08:44, Vremea
Suntem deja în prima lună de toamnă, însă vremea caldă cu temperaturi mai degrabă de vară încă persistă la nivel național. Meteorologii spun că maximele de astăzi ajungă până la 33 de grade Celsius, însă în a doua parte a zilei apar însă ploi zgomotoase, descărcări electrice și grindină în anumite zone ale țării.

Ziua de luni aduce temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei. În vestul și sudul României se vor înregistra până la 33 de grade, iar în depresiuni valorile coboară până la 24 de grade.

În Dobrogea și Bărăgan cerul rămâne senin pe tot parcursul zilei, vântul va avea intensificări în Dobrogea, iar maximele ating 30 de grade. În sudul Moldovei și nordul Munteniei soarele domină cerul, iar temperaturile se apropie de 30 de grade, cu posibile ploi scurte la munte.

Nordul Moldovei și Bucovina vor avea parte de o zi liniștită, cu vreme frumoasă și temperaturi similare cu cele de duminică. În schimb, în nordul Transilvaniei și Maramureș sunt așteptate averse abundente, care pot depăși 35 de litri pe metru pătrat, dar și perioade însorite, cu maxime de până la 28 de grade.

În Crișana și zonele montane apar ploi însoțite de fenomene electrice, căderi de grindină și intensificări ale vântului, cu temperaturi în jur de 30 de grade. În Transilvania ploile vor fi mai frecvente în vest și la munte, unde cantitățile de apă pot depăși 35 de litri/mp. La Alba Iulia se vor atinge 28 de grade.

În Oltenia, soarele domină ziua, dar spre seară norii aduc ploi izolate în zona montană. În sud, vremea rămâne predominant frumoasă, cu maxime de 32-33 de grade în Lunca Dunării.

Vremea în București

În Capitală, ziua de luni aduce soare, atmosferă de vară și o maximă de 31 de grade. Marți vor fi 32 de grade, miercuri mercurul urcă spre 34 de grade, iar joi temperatura scade ușor, dar rămâne cald.

Vremea la munte

La munte, vremea rămâne caldă, dar instabilă. Sunt anunțate averse, descărcări electrice și grindină, cu cantități ce pot depăși 35 de litri/mp. Marți se răcorește și ploile vor fi mai extinse, iar miercuri și joi se menține atmosfera caldă, cu episoade de ploi de scurtă durată.

Vremea la mare

La malul mării, ziua va fi frumoasă, cu maxime de 28 de grade și apa mării în jur de 23 de grade. Marți se ating 29 de grade, dar vântul se intensifică spre seară. Miercuri temperaturile coboară la 26 de grade, cu mai mulți nori pe cer, iar joi atmosfera rămâne schimbătoare, cu 26 de grade în stațiuni.

