Vremea nu dă semne de încălzire nici în următoarele zile. Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai scăzute decât normalul perioadei, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), relatează Mediafax.

Intervalul 19 – 26 ianuarie

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice acestei săptămâni în toate regiunile țării, cu o abatere termică negativă mai accentuată în jumătatea nordică a teritoriului.

Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii România.

Intervalul 26 ianuarie – 2 februarie

Temperaturile medii se vor situa sub cele normale pentru acest interval în toate regiunile, în special în nord-estul țării.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane și ușor excedentare în regiunile sud-vestice, în timp ce în restul teritoriului vor fi apropiate de mediile climatologice.

Intervalul 2 – 9 februarie

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în toate regiunile.

Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul celui normal pentru acest interval, la nivel național.

Intervalul 9 – 16 februarie

Mediile valorilor termice vor rămâne sub cele specifice acestei săptămâni pe întreg teritoriul țării.

Cantitățile de precipitații estimate vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în toate regiunile.