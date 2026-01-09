România traversează un episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei și în a doua parte a lunii ianuarie, însă sunt semnale de încălzire treptată spre finalul lunii, în special la munte și în vestul și sudul țării.

Vineri dimineața rămâne în vigoare un cod galben de ninsoare viscolită în Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea și la munte. În sud-vestul țării, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt, cu rafale ce pot atinge 90 km/h.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, este cod portocaliu de viscol puternic, cu vizibilitate foarte redusă. De asemenea, aproape jumătate de țară se va afla sub cod galben de ger, până vineri dimineață. Temperaturile minime vor coborî între -15 și -10 grade Celsius, valori considerate deosebit de scăzute pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în următoare 4 săptămâni

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 12 – 19 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Gerul va fi resimțit mai ales noaptea și dimineața, când temperaturile vor coborî semnificativ sub zero grade.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice specifice acestui interval, în toate regiunile.

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

În săptămâna următoare, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor medii în zonele montane și local în vestul și sudul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă.

Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul valorilor normale, la nivelul întregii țări.

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Pentru acest interval, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii ianuarie, în cea mai mare parte a României.

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul mediilor climatologice.

Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

La începutul lunii februarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice săptămânii, la nivel național.

Nici precipitațiile nu vor ieși din tiparul obișnuit, regimul pluviometric urmând să fie apropiat de normal în cea mai mare parte a țării.