Prima pagină » Vremea » Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026

Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026

Mihai Tănase
09 ian. 2026, 08:36, Vremea
Vreme geroasă, viscol și vânt puternic în aproape toată țara. Ce anunță meteorologii ANM pentru finalul lunii ianuarie și începutul lui februarie 2026

România traversează un episod de iarnă severă, cu ger, ninsori viscolite și vânt puternic în aproape toată țara. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele patru săptămâni.

Meteorologii de la Administrația Națională de Meteorologie anunță că vremea va rămâne mai rece decât normalul perioadei și în a doua parte a lunii ianuarie, însă sunt semnale de încălzire treptată spre finalul lunii, în special la munte și în vestul și sudul țării.

Vineri dimineața rămâne  în vigoare un cod galben de ninsoare viscolită în Transilvania, Moldova, Muntenia, Dobrogea și la munte. În sud-vestul țării, meteorologii au emis cod portocaliu de vânt, cu rafale ce pot atinge 90 km/h.

La munte, la altitudini de peste 1.700 de metri, este cod portocaliu de viscol puternic, cu vizibilitate foarte redusă. De asemenea, aproape jumătate de țară se va afla sub cod galben de ger, până vineri dimineață. Temperaturile minime vor coborî între -15 și -10 grade Celsius, valori considerate deosebit de scăzute pentru această perioadă.

Cum va fi vremea în următoare 4 săptămâni

Săptămâna 12 – 19 ianuarie 2026

Potrivit prognozei ANM, în intervalul 12 – 19 ianuarie, valorile termice vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă, pe întreg teritoriul României. Gerul va fi resimțit mai ales noaptea și dimineața, când temperaturile vor coborî semnificativ sub zero grade.

Foto: ANM

Foto: ANM

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice specifice acestui interval, în toate regiunile.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 19 – 26 ianuarie 2026

În săptămâna următoare, meteorologii anunță o ușoară creștere a temperaturilor medii în zonele montane și local în vestul și sudul țării. În restul regiunilor, valorile termice vor fi apropiate de cele normale pentru perioada respectivă.

Foto: ANM

Foto: ANM

Regimul pluviometric se va situa, în general, în jurul valorilor normale, la nivelul întregii țări.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026

Pentru acest interval, temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru sfârșitul lunii ianuarie, în cea mai mare parte a României.

Foto: ANM

Foto: ANM

Cantitățile de precipitații vor fi local deficitare în zonele montane, în timp ce în restul teritoriului se vor menține în jurul mediilor climatologice.

Foto: ANM

Foto: ANM

Săptămâna 2 – 9 februarie 2026

La începutul lunii februarie, mediile valorilor termice vor fi apropiate de cele specifice săptămânii, la nivel național.

Foto: ANM

Foto: ANM

Nici precipitațiile nu vor ieși din tiparul obișnuit, regimul pluviometric urmând să fie apropiat de normal în cea mai mare parte a țării.

Foto: ANM

Foto: ANM

Recomandarea video

Citește și

VIDEO Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h
09:15
Furtunile de zăpadă Goretti și Elli fac ravagii în Europa. Sute de mii de oameni fără curent, rafalele de vânt de peste 213 km/h
METEO 20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather
07:56
20 de zile consecutive de ninsoare în aceste orașe din România, potrivit meteorologilor Accuweather
Gândul de Vreme România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Cum se circulă pe șosele. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
11:49
România, traversată de un ciclon care a adus ninsori în toată țara. Cum se circulă pe șosele. Meteorologii ANM dau detalii de ultimă oră, în exclusivitate pentru Gândul
METEO Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor
08:58
Tabel ninsori | Pe ce dată vin ninsorile în orașul tău, câte zile ninge și care va fi temperatura minimă în ianuarie, potrivit meteorologilor
METEO Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
15:10, 07 Jan 2026
Furtuna Goretti ajunge în Europa de Vest. Ce efecte va avea asupra vremii deja nefavorabile
METEO Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo
11:29, 07 Jan 2026
Vreme extremă în Europa. Șase morți, sute de zboruri anulate, școli închise, din cauza condițiilor meteo
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Viktor Orban le spune maghiarilor că sprijinul UE pentru Ucraina înseamnă două pensii în plus pe an pierdute de fiecare ungur
Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul lui Sergiu, tânărul găsit mort pe un câmp în Ajunul Anului Nou. Cine l-ar fi ucis, de fapt
Prosport.ro
Părăsit de iubită pentru Jannik Sinner, fiul lui Michael Schumacher s-a consolat cu un fotomodel portughez
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Trei zodii atrag succesul financiar în perioada 12–18 ianuarie 2026. Ce nativi dau marea lovitură
Digi24
„Nu am nevoie de dreptul internaţional”, ne asigură Trump. Care este limita care spune că l-ar împiedica să acționeze în lume
Cancan.ro
S-a aflat! De ce s-au aruncat de pe bloc Alexandru și Sorin Arhire, din Arad, chiar de Bobotează
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Primele imagini cu M1E3 Abrams, noua iterație a tancului american după 46 de ani
Descopera.ro
De ce se crede că trifoiul cu patru foi aduce noroc?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Oamenii de știință au descoperit un obiect imposibil în spațiul îndepărtat
FLASH NEWS Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
10:21
Magistrații Curții de Apel București hotărăsc vineri soarta lui Horațiu Potra. Procurorii cer menținerea arestului preventiv
FLASH NEWS 🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
10:19
🚨 Zeci de zboruri de pe aeroportul Heathrow din Londra, anulate. Pista din Birmingham, închisă. Rețelele feroviare suspendă serviciile din cauza vremii
VIDEO Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
10:12
Salt fatal de pe unul dintre cei mai periculoși munți din Africa de Sud. Un celebru pilot de wingsuit a murit după ce s-a prăbușit cu aproape 200 km/h
FLASH NEWS Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
10:07
Vești bune de la INS: PIB-ul României estimat pentru trimestrul III 2025 a crescut cu 1,7% faţă de trimestrul III 2024
VIDEO Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
10:00
Adrian Severin: „Băsescu și Iohannis erau criticabili. Nicușor Dan este rizibil”
TEHNOLOGIE WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă
09:58
WhatsApp ar urma să nu mai funcționeze pe anumite telefoane, în 2026. Lista dispozitivelor pentru care aplicația nu va mai fi disponibilă

Cele mai noi

Trimite acest link pe