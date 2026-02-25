Prima pagină » Știri externe » Conflict instituțional în UE: Capitalele europene amenință cu proces la CJUE dacă Parlamentul European primește prea multă putere

Conflict instituțional în UE: Capitalele europene amenință cu proces la CJUE dacă Parlamentul European primește prea multă putere

25 feb. 2026, 15:02, Știri externe
Mai multe state membre ale Uniunii Europene amenință cu acțiuni în instanță din cauza puterilor sporite acordate Parlamentului European, scrie POLITICO. Formularea finală a scrisorii va fi aprobată de țările UE miercuri și contestă un acord încheiat anul trecut între Parlament și Comisie pentru acordarea legislativului unei influențe mai mari în procesul decizional.

Un grup de țări, al căror nume nu a fost încă publicat oficial, a redactat o scrisoare prin care avertizează că vor sesiza Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CJUE) dacă acordul nu este revizuit pentru a respecta suveranitatea procesului decizional al statelor membre.

Acest conflict survine într-un context de tensiuni crescute între instituții, după ce în 2025 Parlamentul European a votat, la rândul său, să dea în judecată Comisia și Consiliul pentru retragerea unor proiecte legislative importante.

Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul, care este compus din legislatori aleși direct de către cetățeni, elaborează împreună legile propuse de Comisia Europeană, ramura executivă a Uniunii Europene. Adesea tratat ca un partener minor, Parlamentul a insistat de-a lungul anilor să își extindă influența asupra procesului legislativ. Astfel, acesta a încheiat acorduri cu Comisia și și-a apărat cu fermitate rolul în instanță ori de câte ori a considerat că este marginalizat.

„Consiliul și-a exprimat în repetate rânduri rezervele puternice” cu privire la acord, se arată în proiectul de scrisoare, precum și la „compatibilitatea acestuia cu principiile stabilite în tratate”.

Țările europene sunt deranjate de propunerea Comisiei de a asigura un tratament egal între Consiliu și Parlament în procesul legislativ și invocă tratatele fondatoare ale Uniunii Europene.
O altă problemă pentru țările UE este influența sporită a deputaților europeni asupra acordurilor internaționale, în special în lumina acordului comercial cu grupul sud-american Mercosur, pe care Parlamentul l-a amânat după ce capitalele ajunseseră la un acord încheiat după 25 de ani.

Ursula von der Leyen a acordat Parlamentului UE puteri sporite

În septembrie anul trecut, Roberta Metsola, președinta Parlamentului, și Ursula von der Leyen, au semnat un acord-cadru privind natura relației dintre instituțiile lor, după nouă luni de negocieri dificile. Acordul urmează să fie ratificat de plenul Parlamentului în perioada 9-12 martie și semnat ulterior de Comisia Europeană. Acordul dintre Comisie și Parlament se află pe ordinea de zi a unei reuniuni a ambasadorilor UE care va avea loc miercuri, a declarat un purtător de cuvânt al Ciprului, care deține președinția rotativă a Consiliului.

