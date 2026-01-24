Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Vremea se dă peste cap

Vremea joacă feste în continuare în Europa, iar la finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie vom avea parte de schimbări istorice.

Meteorologii sunt preocupați de încălzirile stratosferice bruște și cum ar putea evolua vremea în Europa și în România, în a doua parte a lunii februarie, scrie bzi.ro.

Vortexul polar revine pe harta meteo

Vortexul polar prezintă semne de deformare și ar putea, contribui, de asemenea, la diferențele notabile de temperatură.

Nucleul vortexului s-a deplasat spre America de Nord și iarna își pune sever amprenta asupra regiunii.

Ninsori extinse și fenomene de gheață, pe suprafețe vaste, în America, în timp ce Europa se află la „hotarul” dintre aceste tensiuni atmosferice.

Cum va fi vremea în România

În nordul și nord-vestul continetului, expunerea la aer rece va fi ridicată. Mai blând va fi în sudul și vestul Europei, iar în România vremea va fi mai caldă decât normalul acestei perioade la final de ianuarie și început de februarie, pe fondul fazei de tranziție atmosferice.

Meteorologii sunt cu ochii pe un fenomen denumit Încălzirea Stratosferică Bruscă, care duce la blocaje atmosferice, dincolo de riscul unor episoade severe de ger.

Pentru Europa de Est, inclusiv România, evoluția temperaturilor depinde de poziționarea centrilor barici, precizează meteorologii.

Potrivit ANM, în următoarele patru săptămâni vom avea temperaturi mai ridicate decât media perioadei și precipitații excedentare în sud și est.

Cantitățile de precipitații vor depăși normalul în sud, est și în zona Carpaților Meridionali.

Meteorologii ANM avertizează asupra temperaturilor neobișnuite

Meteorologii ANM estimează pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026 temperaturi peste cele normale în toată România, cu regim pluviometric excedentar în sud și în Carpații Meridionali.

Între 2-9 februarie vom avea temperaturi medii peste normal, cu ploi abundente în sud și est, avertizează ANM.

În săptămâna 9-16 februarie, vremea va fi caldă, peste medie, iar ploile vor fi excedentare în sud-vest.

Nu în ultimul rând, în perioada 16-23 februarie, temperaturile prognozate sunt peste cele specifice, cu cantități de precipitații apropiate de limita normală în cea mai mare parte a României, informează sursa citată.

Autorul recomandă: