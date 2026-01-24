Prima pagină » Vremea » Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

24 ian. 2026, 14:05, Vremea
Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Vremea se dă peste cap. Meteorologii ANM au actualizat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni.

Vremea se dă peste cap

Vremea joacă feste în continuare în Europa, iar la finalul lunii ianuarie și începutul lunii februarie vom avea parte de schimbări istorice.

Meteorologii sunt preocupați de încălzirile stratosferice bruște și cum ar putea evolua vremea în Europa și în România, în a doua parte a lunii februarie, scrie bzi.ro.

Vortexul polar revine pe harta meteo

Vortexul polar prezintă semne de deformare și ar putea, contribui, de asemenea, la diferențele notabile de temperatură.

Nucleul vortexului s-a deplasat spre America de Nord și iarna își pune sever amprenta asupra regiunii.

Ninsori extinse și fenomene de gheață, pe suprafețe vaste, în America, în timp ce Europa se află la „hotarul” dintre aceste tensiuni atmosferice.

Cum va fi vremea în România

În nordul și nord-vestul continetului, expunerea la aer rece va fi ridicată. Mai blând va fi în sudul și vestul Europei, iar în România vremea va fi mai caldă decât normalul acestei perioade la final de ianuarie și început de februarie, pe fondul fazei de tranziție atmosferice.

Meteorologii sunt cu ochii pe un fenomen denumit Încălzirea Stratosferică Bruscă, care duce la blocaje atmosferice, dincolo de riscul unor episoade severe de ger.

Pentru Europa de Est, inclusiv România, evoluția temperaturilor depinde de poziționarea centrilor barici, precizează meteorologii.

Potrivit ANM, în următoarele patru săptămâni vom avea temperaturi mai ridicate decât media perioadei și precipitații excedentare în sud și est.

Cantitățile de precipitații vor depăși normalul în sud, est și în zona Carpaților Meridionali.

Meteorologii ANM avertizează asupra temperaturilor neobișnuite

Meteorologii ANM estimează pentru săptămâna 26 ianuarie – 2 februarie 2026 temperaturi peste cele normale în toată România, cu regim pluviometric excedentar în sud și în Carpații Meridionali.

Între 2-9 februarie vom avea temperaturi medii peste normal, cu ploi abundente în sud și est, avertizează ANM.

În săptămâna 9-16 februarie, vremea va fi caldă, peste medie, iar ploile vor fi excedentare în sud-vest.

Nu în ultimul rând, în perioada 16-23 februarie, temperaturile prognozate sunt peste cele specifice, cu cantități de precipitații apropiate de limita normală în cea mai mare parte a României, informează sursa citată.

Autorul recomandă:

Sursa foto main: Envato

Recomandarea video

Citește și

METEO Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul
11:13
Meteorologii anunță o schimbare completă a vortexului polar, în urma unui eveniment de încălzire stratosferică. Când și unde se va întâmpla fenomenul
METEO Singurul oraș cu climă tropicală din România. Când vine primăvara în celebra stațiune de spa din Banat
10:41, 23 Jan 2026
Singurul oraș cu climă tropicală din România. Când vine primăvara în celebra stațiune de spa din Banat
METEO Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă
08:28, 23 Jan 2026
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată vine primăvara în București, de fapt. Când scăpăm de iarnă
METEO Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță 
13:30, 22 Jan 2026
Vortexul polar revine în România. Va fi o scurtă vreme mai cald, apoi iarna revine în forță 
METEO Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
08:11, 21 Jan 2026
Ninge 10 zile fără oprire în aceste orașe din România. Meteorologii Accuweather anunță pe ce dată începe
Gândul de Vreme Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
12:00, 20 Jan 2026
Ger de crapă pietrele în toată țara. Informații de ultimă oră de la meteorologii ANM, în exclusivitate pentru Gândul: „Minimele coboară spre – 21 de grade”
Mediafax
ANM. Cod galben de ceață în sute de localități din 15 județe. Risc de ghețuș
Digi24
De ce a intrat Nicuşor Dan în politică. Ce i-a răspuns unui elev de liceu, care vrea să devină student la Matematică
Cancan.ro
Cum a apărut Mario Iorgulescu în ziua interviului care a aruncat internetul în aer. Imagini inedite!
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă apariție extrem de îndrăzneață în rochiță scurtă
Adevarul
Elevul care câștigă medalii internaționale la Matematică din plăcerea de a descoperi lucruri noi. Își începe ziua citind
Mediafax
Prințul Harry, deranjat de comentariile lui Trump: sacrificiile trupelor NATO în Afganistan merită „respect”
Click
4 zodii intră într-o nouă eră din 28 ianuarie. Urmează 13 ani de transformări profunde, se schimbă totul din temelii, încep o nouă viață
Digi24
Oana Țoiu, avertisment serios după Davos: „Aici e o problemă”
Cancan.ro
Alimentul care regenerează ficatul, potrivit prof. dr. Irinel Popescu. O singură linguriță este suficientă
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Mara Bănică 15 kilograme în doar două luni: „Nu există înfometare”! La ce a renunțat complet când a ținut acest regim?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Povestea Corvette-ului găsit de scafandrii într-un lac din Florida
Descopera.ro
Ce se află „sub” Pământ în spațiu? Puțini știu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Muzeul care angajează un vânător de comori
SPORT Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct
14:29
Gigi Becali a încercat să îl transfere pe Denis Alibec la altă echipă, în cadrul unui show TV. Care este echipa aleasă și cu cine a vorbit în direct
VIDEO Imagini uluitoare cu momentul în care un bărbat din București atacă o femeie. Este vorba de un fost pușcăriaș, arestat pentru agresiune sexuală
14:22
Imagini uluitoare cu momentul în care un bărbat din București atacă o femeie. Este vorba de un fost pușcăriaș, arestat pentru agresiune sexuală
SPORT Moruțan a SEMNAT cu Rapid! E al patrulea transfer al iernii pentru Costel Gâlcă
14:18
Moruțan a SEMNAT cu Rapid! E al patrulea transfer al iernii pentru Costel Gâlcă
ACTUALITATE Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
14:17
Cutremur în România, sâmbătă după-amiaza. Ce magnitudine a avut și unde s-a resimțit
MISTER „Palatul blestemat al Veneției“: de ce nu-și poate găsi proprietar una dintre cele mai spectaculoase „bijuterii“ de pe malul Canalului Mare
13:59
„Palatul blestemat al Veneției“: de ce nu-și poate găsi proprietar una dintre cele mai spectaculoase „bijuterii“ de pe malul Canalului Mare
VIDEO Nicușor Dan, o nouă gafă de Ziua Unirii. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială
13:28
Nicușor Dan, o nouă gafă de Ziua Unirii. A mers pe lângă covorul roșu la ceremonia oficială

Cele mai noi

Trimite acest link pe