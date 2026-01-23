Vremea a intrat într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar în această dimineață și-a făcut apariția și ceața. Totuși, veștile de la meteorologi includ și coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase.
La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată la Iezer – minus 4 grade Celsius. La Miercurea Ciuc, la aceeași oră, termometrele arătau 2 grade Celsius, iar în București au fost 0 grade și ceață.
Ningea în partea de nord și nord-est a României, la Baia Mare, Bistrița, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Suceava, Botoșani și Vaslui. A nins, de asemenea, la Brașov, Buzău și Focșani.
Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.
„Pentru ziua de astăzi rămânem în continuare cu vreme închisă în regiunile extracarpatice.
În același timp, vor mai fi și unele intensificări ale vântului, doar în sudul Banatului, iar maximele termice ale zilei de astăzi vor fi de la minus 1 grad la 0 grade în nordul Moldovei și în Transilvania până la 7-8 grade în zonele din Banat și Crișana.
Însă nu scăpăm de precipitații, dar deocamdată acestea vor fi slabe cantitativ, sub formă de burniță sau fulguială. În sud și est, ploi slabe în extremitatea nord-vestică, iar în rest doar ploi locale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.
