Vremea a intrat într-un proces de încălzire, potrivit meteorologilor Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), iar în această dimineață și-a făcut apariția și ceața. Totuși, veștile de la meteorologi includ și coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase.

La ora 07:00, cea mai scăzută temperatură din țară a fost înregistrată la Iezer – minus 4 grade Celsius. La Miercurea Ciuc, la aceeași oră, termometrele arătau 2 grade Celsius, iar în București au fost 0 grade și ceață.

Ningea în partea de nord și nord-est a României, la Baia Mare, Bistrița, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Suceava, Botoșani și Vaslui. A nins, de asemenea, la Brașov, Buzău și Focșani.

„Precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare”

Meteorologul de serviciu al ANM a transmis, pentru Gândul, ultimele informații despre evoluția vremii.

„Pentru ziua de astăzi rămânem în continuare cu vreme închisă în regiunile extracarpatice.

Pentru zona Olteniei, Munteniei, Dobrogea și Moldova sunt în vigoare și vor mai rămâne și în orele următoare coduri galbene pentru fenomene meteo periculoase imediate și vorbim aici despre ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, iar în funcție de condițiile locale și aici mă refer mai ales la județele din Moldova, mai ales partea nordică a Moldovei.

și vorbim aici despre ceață care determină vizibilitate redusă, local sub 200 m și izolat sub 50 m, iar în funcție de condițiile locale și aici mă refer mai ales la județele din Moldova, mai ales partea nordică a Moldovei. Este posibil să fie și polei sau ghețuș.

În celelalte zone vor fi înnorări temporare, iar precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare în cea mai mare parte a Moldovei , pe arii restrânse în Transilvania și Maramureș și mai ales ploi local în Dobrogea, nord-estul Munteniei.

, pe arii restrânse în Transilvania și Maramureș și mai ales ploi local în Dobrogea, nord-estul Munteniei. Și pentru celelalte zone vorbim de ploi slabe sau burniță.

În același timp, vor mai fi și unele intensificări ale vântului, doar în sudul Banatului, iar maximele termice ale zilei de astăzi vor fi de la minus 1 grad la 0 grade în nordul Moldovei și în Transilvania până la 7-8 grade în zonele din Banat și Crișana.

În Capitală, în continuare, persistă vremea închisă și ne așteptăm la ceață, trecător vor fi și condiții de burniță, iar temperatura maximă pentru ziua de astăzi va fi de 1-2 grade.

Sâmbătă și duminică rămâne o vreme predominantă închisă în regiunile extracarpatice, din nou cu probabilitate mare pentru ceață și nebulozitate joasă stratiformă, iar în restul țării incert temporar noros.

Însă nu scăpăm de precipitații, dar deocamdată acestea vor fi slabe cantitativ, sub formă de burniță sau fulguială. În sud și est, ploi slabe în extremitatea nord-vestică, iar în rest doar ploi locale”, a precizat, pentru Gândul, meteorologul de serviciu al ANM.

