Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra

Administrația Fondului pentru Mediu investește 24 de milioane de lei într-un program menit să reducă întâlnirile periculoase dintre oameni și urși, prin soluții moderne de prevenție. Finanțarea vizează achiziția sistemelor de protecție și avertizare care să țină animalele sălbatice la distanță de zonele locuite.

În cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, AFM a aprobat o finanțare totală de 24.282.576,06 lei pentru măsuri destinate limitării conflictelor dintre oameni și animale sălbatice, în special în localități, pe traseele de deplasare ale acestora și în apropierea fermelor, livezilor, stupinelor și ariilor naturale protejate.

Unde se duc banii

Banii vor fi folosiți, printre altele, pentru achiziția de instalații cu fascicule luminoase și sisteme acustice, care să descurajeze apropierea urșilor de gospodării și să îi ghideze înapoi spre habitatul lor natural. Aceste echipamente funcționează ca un „gard invizibil”, fără a răni animalele, dar suficient de eficient pentru a preveni intrarea lor în zonele populate.

Programul are un rol clar de prevenție și urmărește să evite situațiile în care urșii ajung în contact direct cu oamenii, contexte ce pot duce la accidente grave, pagube materiale sau, în unele cazuri, la împușcarea animalelor considerate periculoase. Prin aceste soluții, autoritățile încearcă să protejeze atât comunitățile locale, cât și fauna sălbatică.

„Programul este conceput ca un instrument de prevenție, care urmărește limitarea situațiilor în care animalele sălbatice ajung în contact direct cu oamenii — situații ce pot conduce la accidente, pagube materiale sau măsuri extreme de intervenție.

Prin aplicarea acestor soluții, se reduce presiunea asupra faunei și se contribuie la menținerea echilibrului dintre activitățile umane și mediul natural”, se arată în comunicatul AFM.

Până în prezent, 1.635 de beneficiari au primit aprobarea pentru finanțare, semn că tot mai multe comunități aleg să investească în măsuri moderne de conviețuire cu animalele sălbatice. Pe lângă protejarea gospodăriilor și a infrastructurii, proiectele contribuie la reducerea stresului asupra faunei și la menținerea echilibrului dintre activitățile umane și mediul natural.

Toate echipamentele și soluțiile finanțate trebuie să respecte legislația națională și europeană privind protecția habitatelor și a speciilor. Scopul final este ca întâlnirile periculoase dintre oameni și urși să devină excepții, nu reguli, iar biodiversitatea să fie protejată pe termen lung.