Prima pagină » Z » Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra

Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra

23 ian. 2026, 10:41, Z
Administrația Fondului de Mediu face o investiție de 24 mil. lei într-o soluție ca oamenii să nu se mai întâlnească cu urșii. Ce vor cumpăra

Administrația Fondului pentru Mediu investește 24 de milioane de lei într-un program menit să reducă întâlnirile periculoase dintre oameni și urși, prin soluții moderne de prevenție. Finanțarea vizează achiziția sistemelor de protecție și avertizare care să țină animalele sălbatice la distanță de zonele locuite.

În cadrul Programului privind protecția speciilor de faună sălbatică, AFM a aprobat o finanțare totală de 24.282.576,06 lei pentru măsuri destinate limitării conflictelor dintre oameni și animale sălbatice, în special în localități, pe traseele de deplasare ale acestora și în apropierea fermelor, livezilor, stupinelor și ariilor naturale protejate.

Unde se duc banii

Banii vor fi folosiți, printre altele, pentru achiziția de instalații cu fascicule luminoase și sisteme acustice, care să descurajeze apropierea urșilor de gospodării și să îi ghideze înapoi spre habitatul lor natural. Aceste echipamente funcționează ca un „gard invizibil”, fără a răni animalele, dar suficient de eficient pentru a preveni intrarea lor în zonele populate.

Programul are un rol clar de prevenție și urmărește să evite situațiile în care urșii ajung în contact direct cu oamenii, contexte ce pot duce la accidente grave, pagube materiale sau, în unele cazuri, la împușcarea animalelor considerate periculoase. Prin aceste soluții, autoritățile încearcă să protejeze atât comunitățile locale, cât și fauna sălbatică.

Programul este conceput ca un instrument de prevenție, care urmărește limitarea situațiilor în care animalele sălbatice ajung în contact direct cu oamenii — situații ce pot conduce la accidente, pagube materiale sau măsuri extreme de intervenție.
Prin aplicarea acestor soluții, se reduce presiunea asupra faunei și se contribuie la menținerea echilibrului dintre activitățile umane și mediul natural”, se arată în comunicatul AFM.

Până în prezent, 1.635 de beneficiari au primit aprobarea pentru finanțare, semn că tot mai multe comunități aleg să investească în măsuri moderne de conviețuire cu animalele sălbatice. Pe lângă protejarea gospodăriilor și a infrastructurii, proiectele contribuie la reducerea stresului asupra faunei și la menținerea echilibrului dintre activitățile umane și mediul natural.

Toate echipamentele și soluțiile finanțate trebuie să respecte legislația națională și europeană privind protecția habitatelor și a speciilor. Scopul final este ca întâlnirile periculoase dintre oameni și urși să devină excepții, nu reguli, iar biodiversitatea să fie protejată pe termen lung.

Record la reciclare, în România. Câte ambalaje s-au colectat în anul 2025, prin Sistemul Garanție-Returnare și când a fost luna de vârf

Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Victor Ponta: „Zelenski i-a luat la palme pe europeni, la fel ca Trump. Europenii au ajuns să și-o ia din toate părțile”
12:00
Victor Ponta: „Zelenski i-a luat la palme pe europeni, la fel ca Trump. Europenii au ajuns să și-o ia din toate părțile”
FLASH NEWS Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA
11:50
Trump își testează aliații. Liderul de la Casa Albă sugerează invocarea Articolului 5 al NATO pentru a soluţiona situaţia de la frontiera sudică a SUA
CONTROVERSĂ JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
11:43
JD Vance spune despre Europa că a apucat-o pe calea sinuciderii: „De fapt, noi iubim Europa”
CONTROVERSĂ Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
11:42
Rectorul Universității Politehnica Timișoara pune tunurile pe Guvernul Bolojan. Florin Drăgan se opune tăierilor salariale din universități
CONTROVERSĂ Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
11:38
Petiție pentru ca George Simion să fie acuzat de trădare națională, după ce a tăiat tortul în forma Groenlandei cu steagul SUA
NEWS ALERT George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
11:23
George Simion, mesaj de la Washington: „Venim din România, o țară unde, până de curând, puteai fi închis și pedepsit pentru credințele tale/ Democrația a fost anulată”
Mediafax
Meteorologii anunță vreme mai caldă în luna februarie
Digi24
Ce a răspuns Nicuşor Dan, întrebat de ce „nu merge teleleu” la Davos
Cancan.ro
Filmul uciderii lui Alin din Cenei, pus cap la cap de polițiști. De ce a așteptat criminalul de 13 ani o lună înainte de săvârșirea faptei
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Planul de pace Trump‑Zelenski de la Davos, criticat de o expertă româncă de la Cambridge: „Interesul României e ca europenii să participe”
Mediafax
Cele mai sigure companii aeriene cu care să zbori în 2026
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Blocaj în negocierile dintre Putin și trimișii lui Trump. Condiția la care nu renunță liderul de la Kremlin: „Nu va fi pace”
Cancan.ro
Surpriză colosală în Pro TV! Dublă lovitură pentru Cătălin Măruță: revine show-ul adorat de români. Cine îl va prezenta
Ce se întâmplă doctore
Cosmina Păsărin a ajuns de nerecunoscut! Cum arată și cu ce se ocupă acum fosta vedetă?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Oficiali în „camionete”: Achiziția de 2 milioane de lei a Guvernului Bolojan
Descopera.ro
Furtună record de radiații solare! Cum este afectat Pământul?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce se află „sub” Pământ în spațiu?
CONTROVERSĂ O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
11:46
O tânără și-a ucis prietena și i-a îngropat trupul în grădină. La 15 ani distanță a contactat poliția
ANUNȚ România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
11:33
România participă, ca invitat de onoare, la Târgul de Carte de la Frankfurt, în 2028
VIDEO Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
11:30
Victor Ponta: „Politicienii noștri au făcut selfie-uri la Davos și au avut întâlniri, dar nu vor să spună cu cine”
EXCLUSIV Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
11:20
Se clatină scaunul premierului? Doru Bușcu: Sunt oameni din partide, chiar de la PNL, care ar vrea să-l schimbe pe Bolojan
ACUZAȚII Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
11:16
Cauțiune de jumătate de milion de lei pentru contabila de la MAE acuzată de o delapidare de 8 milioane de lei
INCIDENT Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace
11:16
Trump a dat cu pumnul în masă la propriu. Casa Albă precizează că președintele și-a învinețit mâna când s-a lovit de masă la Consiliul pentru Pace

Cele mai noi

Trimite acest link pe