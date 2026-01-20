Schimbările climatice dau peste cap obiceiurile de reproducere ale pinguinilor. Care sunt cauzele punctuale ale fenomenului

Pinguinii din Antarctica și-au schimbat radical sezonul de reproducere aparent ca răspuns la schimbările climatice. Schimbarea temperaturilor ar putea fi cauza schimbării comportamentului, despre care experții se tem că amenință supraviețuirea a trei specii, publică The Guardian.

Un studiu de un deceniu, condus de Penguin Watch la Universitatea din Oxford și Universitatea Oxford Brookes, a dezvăluit schimbări dramatice de comportament, perioada de reproducere a unor pinguini avansându-se cu mai mult de trei săptămâni.

Schimbările amenință să perturbe accesul pinguinilor la hrană, sporind îngrijorările cu privire la supraviețuirea lor. „Suntem foarte îngrijorați deoarece acești pinguini își avansează sezonul atât de mult, iar pinguinii se reproduc acum mai devreme decât în ​​orice înregistrare cunoscută”, a declarat autorul principal al raportului, Dr. Ignacio Juarez Martínez.

Penurie pe mâncare în perioada de eclozare

„Schimbările se întâmplă atât de repede încât pinguinii ar putea ajunge să se reproducă în momente în care prada lor nu este încă disponibilă. Acest lucru ar putea duce la o lipsă de hrană pentru puii de pinguin în primele săptămâni de viață, ceea ce ar putea fi fatal. Chiar dacă pinguinii ar putea imita comportamentul prăzii lor, nu ne putem aștepta ca aceștia să mențină acest ritm mult mai mult.”

Cercetătorii au examinat schimbările în perioada de reproducere a pinguinilor între 2012 și 2022, în special „așezarea” lor într-o colonie – prima dată la care pinguinii au ocupat continuu o zonă de cuibărit. Au fost studiate trei specii – Adélie (Pygoscelis adeliae), pinguinii chinstrap (P antarcticus) și pinguinii gentoo (P papua), dimensiunile coloniilor variind de la o duzină de cuiburi până la sute de mii de cuiburi.

Oamenii de știință au adunat dovezi de la 77 de camere cu filmare accelerată poziționate în jurul a 37 de colonii din Antarctica și din unele insule subantarctice. De fiecare dată când o cameră făcea o fotografie, înregistra și temperatura aerului.

Cum și-au schimbat diferilete specii obiceiurile

Pinguinii gentoo au prezentat cea mai mare schimbare, cu un avans mediu de 13 zile pe parcursul deceniului și de până la 24 de zile în unele colonii gentoo. Aceasta reprezintă cea mai rapidă schimbare în fenologie (momentul reproducerii) înregistrată la orice pasăre și, posibil, la orice vertebrat, până în prezent. Pinguinii Adélie și chinstrap și-au avansat, de asemenea, reproducerea cu o medie de 10 zile.

Astfel de schimbări drastice amenință, de asemenea, să crească concurența dintre speciile de pinguini din regiune, fiind așteptați „câștigători” și „perdanți” clari.

„Pinguinii gentoo sunt o specie mai temperată și beneficiază deja de condițiile mai blânde pe care schimbările climatice le aduc în Antarctica”, a spus Juarez. „Își extind deja coloniile în toată peninsula și își cresc numărul în coloniile care erau deja stabilite, în timp ce pinguinii Adélie și chinstrap sunt ambele în declin în toată peninsula antarctică.

Un scenariu nefericit

„Un scenariu de concurență sporită nu ar face decât să exacerbeze acest lucru.” În ceea ce privește hrana, gentoo sunt generaliști în căutarea de hrană, ceea ce înseamnă că pot trece de la krill la pește, așa că ar fi mai puțin afectați în anii cu krill scăzut, în timp ce ceilalți sunt specialiști în krill.

Schimbarea perioadelor de reproducere ar putea duce, de asemenea, la lupta pinguinilor pentru spațiu și locuri de cuibărit. „Unul dintre motivele pentru care vedem cele trei specii trăind împreună în peninsula Antarctică este reproducerea lor tradițională eșalonată, cu pinguinii Adélie și pinguinii sub bărbie reproducându-se primii, iar pinguinii gentoo puțin mai târziu”, a spus Juarez.

Cele trei specii au reușit să împartă spațiul și să minimizeze concurența și din cauza diferențelor de adâncime de vânătoare și a condițiilor de gheață. Concurența sporită pentru hrană, alte resurse și spațiu de cuibărit fără zăpadă ar îngreuna creșterea puilor. Juarez a spus: „Am văzut deja pinguini gentoo ocupând cuiburi care erau anterior ocupate de pinguini Adélie sau pinguini sub bărbie.”

Efectele climatice

Nu este clar care este mecanismul specific care avansează datele de reproducere ale pinguinilor – acestea ar putea fi determinate de temperaturi mai calde (așa cum se întâmplă cu multe animale și plante), de ruperea mai timpurie a gheții, topirea mai timpurie a zăpezii, înflorirea mai timpurie a fitoplanctonului sau de alți factori.

Pinguinii joacă un rol cheie în lanțurile trofice antarctice, inclusiv transportul nutrienților din apele adânci la suprafață, lucru vital pentru ca algele să își poată finaliza fotosinteza. Oamenii de știință sunt îngrijorați că pierderea speciilor va crește riscul colapsului ecosistemului în ansamblu.

„Coloniile Chinstrap și Adélie sunt, din păcate, în declin evident în toată zona și nu există niciun motiv să credem că această situație se va inversa în curând”, a spus Juarez.

„Pinguinii imperiali se reproduc și ei acolo și par să fie pe cale de dispariție. Vrem să păstrăm diversitatea pinguinilor din Antarctica cu orice preț. Ecosistemul antarctic este o rețea cu foarte puține legături – pierderea mai multor specii de pinguini înainte de sfârșitul secolului, așa cum prevăd modelele, ar putea fi o lovitură fatală pentru funcționarea și rezistența sa.”

