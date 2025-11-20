Prima pagină » Z » Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „România se împrumută ca să acopere deficitul. Cât timp deficitul este pentru salarii și pensii, nu ajută economia”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „România se împrumută ca să acopere deficitul. Cât timp deficitul este pentru salarii și pensii, nu ajută economia”

20 nov. 2025, 23:07, Z

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost întrebat pentru ce anume se împrumută, de fapt, România.

Dacă v-ar întreba cineva pentru ce se împrumută România? Se împrumută pentru investiții, ca să plătească salariile bugetarilor, se împrumută ca să dea pensii speciale, pentru ce se împrumută România?

-Se împrumută ca să acopere deficitul, în primul rând. Împrumuturile sunt destinate acoperirii deficitului și, binînțeles, atâta timp cât acest deficit este pentru investiții, împrumuturile respective au un sens, pentru că ele ajută economia, dezvoltă țara. Atâta timp cât împrumuturile sunt destinate acoperirii cheltuielilor curente sau acoperirii cheltuielilor fixe, ele nu ajută economia. Am spus acest lucru din momentul în care am preluat acest mandat, pentru că am avut deficite foarte mari în acești ani, 9,3 anul trecut. Nu vreau să intru în acest subiect al facturilor ascunse, sunt cheltuieli care au fost rostogolite din 2024 în 2025, pe care le-am plătit în 2025, dar cred că ar fi util să ne uităm spre viitor”, a spus Alexandru Nazare la Digi 24. 

Autorul recomandă:

Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: După ani de procese, justiția a stabilit clar ANAF a acționat corect

Citește și

ULTIMA ORĂ Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu: „De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”
14:41
Makaveli se retrage din cursa pentru Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu: „De ziua mea fac un cadou bucureștenilor”
EXTERNE Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
14:20
Primul procuror general al Spaniei, suspendat din funcție, după ce a fost găsit vinovat de scurgere de informații
BREAKING NEWS Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
14:17
Senatoarea POT agresată într-o parcare din București a venit cu prima reacție: „Am fost lovită fără motiv”
EXTERNE Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
14:07
Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume. Autoritățile nipone revin la energia atomică, la 14 ani după dezastrul Fukushima
POLITICĂ Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
14:02
Nicușor Dan, despre Călin Georgescu și mercenarul său, Horațiu Potra: ”Am informări despre tot ce s-a întâmplat din seara anulării alegerilor”
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
13:53
Nicușor Dan, luat la întrebări de protestatarul Ceaușescu. „Nu m-ați convins! Ați uitat că nu mai este campanie electorală, vrem bănișorii de la borcan. Vă place cum arată România?”
Mediafax
Zelenski, pregătit să lucreze la planul susținut de SUA: „Suntem gata să colaborăm”
Digi24
Planul de pace Trump-Putin înseamnă capitularea Ucrainei. Analiza experților privind consecințele condițiilor impuse de ruși
Cancan.ro
Prognoză meteo Revelion 2026 | Orașele din România în care ninge, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Imagini hot. Sabalenka s-a pozat în bikini alături de iubitul musculos
Adevarul
Trei greșeli într-o propoziție: Ministerul Educației, prins cu tema nefăcută. Reacția lui Cristian David: „Incredibil!”
Mediafax
Copiii care numără pe degete sunt mai buni la matematică, potrivit unui studiu
Click
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale
Digi24
Nou sondaj pentru alegerile din București: Cursă strânsă între primii patru candidați. Cum arată clasamentul
Cancan.ro
Ce boală a avut Sara înainte să meargă la dentist. Medicamentul dat de părinți i-a mărit ficatul. Ce substanțe avea în corp
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști pe Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Porsche a lansat Cayenne Electric. Cât costă în România?
Descopera.ro
Ceva CIUDAT se întâmplă în câmpul magnetic al Pământului!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă se confesează: - Am o relație cu soția ta!
Descopera.ro
Cel mai mare muzeu al stomatologiei din lume: 40.000 de artefacte, scaune dentare din secolul XIX, radiografii timpurii și povești uimitoare
ACTUALITATE Există pensie și după moarte. Un italian a pitulat cadavrul mamei sale în pivniță și a trăit prosper trei ani
14:37
Există pensie și după moarte. Un italian a pitulat cadavrul mamei sale în pivniță și a trăit prosper trei ani
HOROSCOP Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
13:55
Universul s-a întors împotriva acestei Zodii. Adevăruri incomode și situații aparent fără ieșire
SPORT România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
13:51
România – Uruguay la RUGBY se joacă sâmbătă pe arena „Arcul de Triumf”! Cum arată lotul „stejarilor”
NEWS ALERT Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
13:49
Cod galben de INUNDAȚII pe râuri din șase județe. Care sunt zonele vizate și cât timp este valabilă atenționarea hidrologilor
FLASH NEWS Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte
13:47
Nicușor Dan „fură” startul în cazul avizului de la CSM pe reforma pensiilor din justiție. Le mulțumește magistraților, deși precizările CSM îl contrazic pe președinte