Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „România se împrumută ca să acopere deficitul. Cât timp deficitul este pentru salarii și pensii, nu ajută economia”

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor, a fost întrebat pentru ce anume se împrumută, de fapt, România.

„–Dacă v-ar întreba cineva pentru ce se împrumută România? Se împrumută pentru investiții, ca să plătească salariile bugetarilor, se împrumută ca să dea pensii speciale, pentru ce se împrumută România?

-Se împrumută ca să acopere deficitul, în primul rând. Împrumuturile sunt destinate acoperirii deficitului și, binînțeles, atâta timp cât acest deficit este pentru investiții, împrumuturile respective au un sens, pentru că ele ajută economia, dezvoltă țara. Atâta timp cât împrumuturile sunt destinate acoperirii cheltuielilor curente sau acoperirii cheltuielilor fixe, ele nu ajută economia. Am spus acest lucru din momentul în care am preluat acest mandat, pentru că am avut deficite foarte mari în acești ani, 9,3 anul trecut. Nu vreau să intru în acest subiect al facturilor ascunse, sunt cheltuieli care au fost rostogolite din 2024 în 2025, pe care le-am plătit în 2025, dar cred că ar fi util să ne uităm spre viitor”, a spus Alexandru Nazare la Digi 24.