Prima pagină » Actualitate » Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”

Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”

Luiza Dobrescu
04 nov. 2025, 08:37, Actualitate
Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare:

ANAF poate menţine măsurile asiguratorii asupra companiilor deţinute de fraţii Micula din Bihor. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală. 

Asupra S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. au fost instituite măsuri pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula, explică ANAF.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauzǎ ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, informează ANAF, printr-un comunicat de presă.

„Pe urmele marilor datornici”

La rândul său, Alxandru Nazare – ministrul de Finanţe – a anunţat vestea de mai sus, pe pagina sa de Facebook.

„Pe urmele marilor datornici – restabilim dreptatea. Înalta Curte de Casație şi Justiție dă câştig de cauză ANAF în dosarul «Micula».

Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în dosarul ‹Micula›, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food și Transilvania General Import Export.

Este o decizie importantă, anunțată azi de ANAF – care demonstrează că, prin voința de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro.

După ani de încercări și procese prin care s-a încercat evitarea plății datoriilor, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect și în interesul României. Decizia Curții este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entități, încercând astfel să împiedice recuperarea datoriilor de către statul român.

Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii și pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toți contribuabilii”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

Activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos

În perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 – 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat  transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Citește și

FLASH NEWS Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
08:33
Reacția MAE după moartea românului de la Roma: „Toți am sperat până la ultima clipă”. Care este starea celuilalt român prins sub dărâmături
ANCHETĂ Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
08:32
Bandă care producea haine „Made in Italy” în România, destructurată de autoritățile italiene
EXTERNE Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
08:31
Coreea de Nord, în doliu: a murit fostul șef de stat. Cine a fost KIM Yong Nam
REACȚIE Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
08:28
Nicuşor Dan a transmis CONDOLEANȚE şi mulţumeşte salvatorilor italieni care s-au luptat 11 ore să salveze viaţa românului de sub dărâmături, la Roma
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
07:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1.349. Bătălia pentru Pokrovsk, oraș în ruine: rușii spun că l-au încercuit, ucrainenii susțin că încă rezistă
Mediafax
„România intră în liga MARE a industriei de apărare”. Contract uriaș cu Rheinmetall!
Digi24
O mare fabrică din România se închide. Aproximativ 1.000 de oameni vor fi concediați
Cancan.ro
Ce ascundea, de fapt, Amalia Bellantoni pe lângă bloc. Motivul incredibil pentru care vedeta Antenei și soțul și-au agresat vecinii!
Prosport.ro
FOTO. Medaliata olimpică și-a pus pe jar fanii cu o ținută „transparentă”: „Nota 12 din 10!”
Adevarul
De ce riscă România să rămână fără cei mai buni ostași. Avertismentul generalului care a pus bazele trupelor de elită românești
Mediafax
Bărbat acuzat de 11 tentative de omor după atacul cu cuțitul din tren. Incidentul a șocat Marea Britanie
Click
Ce se întâmplă după miracol? Viața singurului supraviețuitor Air India e un coșmar
Digi24
„Cimitirul” vaselor de croazieră: Unde au ajuns unele dintre cele mai mari nave de pasageri din lume, după pandemia de COVID-19
Cancan.ro
Primele imagini cu Amalia Bellantoni încătușată! A fost ridicată de mascați din casă, alături de soțul ei
Ce se întâmplă doctore
Cine își mai aduce aminte de fosta vedetă din „Îngerii lui Charlie”? Cum arată și ce face Jaclyn Smith. Continuă să impresioneze cu frumusețea sa
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Șoferii din România fac aceeași greșeală în fiecare toamnă. Tu știi ce anvelope ai?
Descopera.ro
DOVADA absolută: Trăim sau nu într-o simulare?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Dacă ai fi iubita mea, ţi-aş cumpăra câte o șaorma!
Descopera.ro
Donald Trump confirmă: SUA vor relua testele cu arme nucleare
AUTO Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
08:43
Ce amendă riști dacă îți parchezi mașina pe spațiul verde. Codul Rutier vine cu sancțiuni drastice, cât un salariu minim NET pe economie
EXTERNE Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
08:38
Doliu în lumea cinematografică. Actrița Diane Ladd a murit la 89 de ani
SPORT FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
08:24
FC Botoșani încheie turul Superligii pe primul loc. „Atacul cu cele mai multe goluri marcate, apărarea cu cele mai puține goluri primite”
EDUCAȚIE O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
08:18
O nouă zi LIBERĂ pentru părinți în 2026. Majoritatea își luau concediu sau se învoiau de la serviciu în această zi specială pentru cei mici
NEWS ALERT Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private
07:49
Cum a început a doua zi a Operațiunii Jupiter 4. Peste 200 de percheziții în toată țara, marți: delapidare, camătă, violarea vieții private
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone
07:28
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 759. Israelul a atacat sudul Libanului cu zeci de drone