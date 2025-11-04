Fraţii Micula pierd lupta cu Fiscul. Alexandru Nazare: „După ani de procese, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect”

ANAF poate menţine măsurile asiguratorii asupra companiilor deţinute de fraţii Micula din Bihor. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauză Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Asupra S.C. European Food S.A. şi S.C. Transilvania General Import Export S.R.L. au fost instituite măsuri pentru recuperarea sumelor acordate ilegal în cazul Micula, explică ANAF.

„Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a dat câştig de cauzǎ ANAF, privind acţiunea prin care a blocat unele bunuri ale companiilor European Food S.A. şi Transilvania General Import Export S.R.L., pentru a se asigura că statul poate recupera sumele acordate ilegal în cazul Micula. Astfel, instanţa supremă a confirmat că măsurile luate de ANAF – prin care au fost puse sub sechestru bunuri ale acestor firme – sunt legale şi justificate. Decizia are rolul de a proteja interesele statului şi de a garanta recuperarea ajutorului de stat declarat nelegal de Comisia Europeană”, informează ANAF, printr-un comunicat de presă.

„Pe urmele marilor datornici”

La rândul său, Alxandru Nazare – ministrul de Finanţe – a anunţat vestea de mai sus, pe pagina sa de Facebook.

„Pe urmele marilor datornici – restabilim dreptatea. Înalta Curte de Casație şi Justiție dă câştig de cauză ANAF în dosarul «Micula». Înalta Curte de Casație și Justiție a dat câștig de cauză ANAF în dosarul ‹Micula›, confirmând legalitatea măsurilor de blocare a bunurilor companiilor European Food și Transilvania General Import Export. Este o decizie importantă, anunțată azi de ANAF – care demonstrează că, prin voința de a restabili dreptatea, statul dispune de instrumentele necesare pentru a recupera ajutoare de stat acordate ilegal, în valoare de sute de milioane de euro. După ani de încercări și procese prin care s-a încercat evitarea plății datoriilor, justiția a stabilit clar că ANAF a acționat corect și în interesul României. Decizia Curții este cu atât mai importantă cu cât ANAF a descoperit că aceste firme au transferat active importante pe alte entități, încercând astfel să împiedice recuperarea datoriilor de către statul român. Continuăm să sprijinim lupta pentru respectarea legii și pentru protejarea banului public. Aşa cum am promis: un nou pas înainte spre o economie corectă pentru toți contribuabilii”, a scris Alexandru Nazare, pe Facebook.

Activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos

În perioada 2018-2024, activitatea a 5 persoane juridice a fost administrată în mod fraudulos, prin implementarea şi aplicarea de către persoanele fizice cu rol decizional a unui mecanism contractual complex ce a avut ca finalitate transferul nelegal al activelor patrimoniale (terenuri, construcţii, echipamente de producţie, instalaţii tehnice) deţinute de acestea către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

Mecanismul ar fi fost conceput şi implementat în contextul unor decizii pronunţate de Comisia Europeană/Tribunalul Uniunii Europene/Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, decizii prin care s-a stabilit că statul român trebuie să recupereze de la cele 5 persoane juridice sumele achitate către acestea în perioada 2014 – 2015, plata acestor sume fiind calificată de instanţele europene drept ajutor de stat acordat ilegal.

Astfel, pe de o parte, pentru a limita posibilităţile statului român de a recupera de la aceste persoane juridice sumele de bani datorate, iar, pe de altă parte, pentru a asigura continuarea activităţii comerciale prin intermediul altor persoane juridice, nevizate de aceste măsuri de recuperare a sumelor, a fost implementat mecanismul infracţional prin care s-a realizat transferul ilicit al unei părţi semnificative a activelor aflate în patrimoniul celor 5 persoane juridice (valoarea totală cumulată a activelor transferate fiind de aproximativ 163 milioane lei) către alte societăţi comerciale aflate în sfera de control a aceloraşi persoane fizice.

RECOMANDAREA AUTORULUI: