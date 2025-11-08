Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că este foarte bine că sunt „îngrijorări” cu privire la funcționarea ANAF și vămilor din România. Înseamnă că ambele instituții încep să să își facă treaba, concluzionează Nazare.

„Observ unele îngrijorǎri cu privire la ANAF şi Vamǎ. E foarte bine, înseamnǎ cǎ ambele instituții au început sǎ îşi facǎ treaba mai bine decât se aşteptau cei îngrijorați, spune el

În ultimele săptămâni, procurori din mai multe instituții de parchet au lansat o serie de anchete cu privire la presupuse fapte de evaziune fiscală și nu numai – care ar fi fost săvârșite pe teritoriul României. Recent, chiar DNA a destructurat o rețea de mită din interiorul ANAF, plecând de la acțiuni de evaziune fiscală făcută de companii de ride sharing.

