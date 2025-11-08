Prima pagină » Actualitate » Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”

Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”

08 nov. 2025, 14:54, Actualitate
Ministrul de Finanțe, Alex Nazare: „Este foarte bine că există îngrijorări la ANAF și Vamă”

Într-un mesaj postat pe rețelele de socializare, ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, spune că este foarte bine că sunt „îngrijorări” cu privire la funcționarea ANAF și vămilor din România. Înseamnă că ambele instituții încep să să își facă treaba, concluzionează Nazare.

Postarea ministrului de Finanțe, Alexandru Nazare

„Observ unele îngrijorǎri cu privire la ANAF şi Vamǎ. E foarte bine, înseamnǎ cǎ ambele instituții au început sǎ îşi facǎ treaba mai bine decât se aşteptau cei îngrijorați, spune el

În ultimele săptămâni, procurori din mai multe instituții de parchet au lansat o serie de anchete cu privire la presupuse fapte de evaziune fiscală și nu numai – care ar fi fost săvârșite pe teritoriul României. Recent, chiar DNA a destructurat o rețea de mită din interiorul ANAF, plecând de la acțiuni de evaziune fiscală făcută de companii de ride sharing.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Mediafax
Șofer român, reținut pentru omor calificat după ce a provocat moartea a 6 migranți în Bulgaria
Digi24
Cine este Constantin Hanț, afaceristul care a vrut să-l scoată din țară pe Călin Georgescu
Cancan.ro
Veste îngrozitoare din spital despre Horia Moculescu! Organele au început să-i cedeze! Medicii au făcut anunțul ↘️
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă femeie din lume, umilită pentru felul cum arată: „Nenorocito!”
Adevarul
Soția unui star din Premier League s-a pozat nud, în plin proces de divorț. Imaginea „interzisă” a explodat pe internet
Mediafax
Pfizer câștigă licitația de 10 miliarde de dolari pentru Metsera, în timp ce Novo se retrage
Click
Reacția Marianei Moculescu, după ce Horia Moculescu a fost internat de urgență: „Este victima propriilor vicii. Fuma și 60 de țigări pe zi, când pierdea la poker”. De ce nu-l vizitează la spital?
Digi24
Povestea „Diamantului Florentin”, bijuteria care a stat ascunsă un veac într-o bancă din Canada: dinastia celebră căreia îi aparține
Cancan.ro
Banii de la Antena 1 n-au stat deloc în cont. Pe ce 'a spart' finalistul Asia Express suma câștigată: 'Am profitat și l-am luat fără taxe
Ce se întâmplă doctore
Anna Lesko, irezistibil de senzuală în cele mai noi imagini! Fanii au reacționat imediat
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Poliția a analizat imaginile de pe noile radare pe trepied. Ce a descoperit?
Descopera.ro
O BOALĂ extrem de rară îi face pe toți ceilalți oameni ALERGICI LA TINE
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
O hartă incredibilă a Imperiului Roman arată că acesta avea drumuri cât să înconjoare planeta de 7 ori
ULTIMA ORĂ Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
14:46
Șoc în Germania. Un studiu arată că doar unul din șapte teste PCR pozitive, efectuate în pandemie, a corespuns unei infecții reale cu COVID
HOROSCOP Zodia care o să PLÂNGĂ de fericire, azi, 8 noiembrie. Va fi binecuvântată de Sfinții Mihail și Gavriil
14:22
Zodia care o să PLÂNGĂ de fericire, azi, 8 noiembrie. Va fi binecuvântată de Sfinții Mihail și Gavriil
HOROSCOP Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
14:11
Cele trei ZODII binecuvântate, care au noroc divin de sfinții Mihail și Gavriil
EXCLUSIV Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru„Gândul“ după Congresul PSD: „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“
14:01
Mărturisirile lui Ion Cristoiu pentru„Gândul“ după Congresul PSD: „După ziua de ieri, nu cred că PSD poate redeveni partidul care a fost cândva. Am avut impresia că acest Congres a fost o povară“
FLASH NEWS Vicepremierul lui Bolojan anunță începerea REFORMEI: „Am mână liberă”
13:40
Vicepremierul lui Bolojan anunță începerea REFORMEI: „Am mână liberă”
GALERIE FOTO Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”
13:28
Andreea Esca a vorbit deschis despre DEFECTUL ei fizic. „Dacă te uiți din profil…”