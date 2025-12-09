Prima pagină » Actualitate » Prețul plătit de turiști pentru 3 nopți de cazare în Delta Dunării, de Revelion. Ce facilități oferă hotelierii

09 dec. 2025, 08:15, Actualitate
Delta Dunării reprezintă destinația anului 2025, iar hotelierii încep, deja, să intre în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Hotelierii fac ultimele pregătiri pentru turiștii care urmează să le calce pragul. Iată, însă, ce preț plătesc vizitatorii pentru 3 nopți de cazare, dar și care ar fi câteva dintre facilitățile de care se vor putea bucura aceștia.

Delta Dunării a fost declarată destinația anului 2025, iar turiștii sunt așteptați cu brațele deschise de către hotelieri, pentru a petrece sărbătorile de iarnă aici. Pentru Crăciun și Revelion, meniurile sunt adaptate în funcție de preferințe, pentru ca turiștii să aibă ocazia să se înfrupte din preparate tradiționale.

Cât costă cazarea?

Pentru trei nopți de cazare în Delta Dunării, turiștii ajung să plătească între 2.100 și 3.100 de lei. Prețul ar fi de două sau de trei ori mai mic, spre deosebire de tarifele percepute în anumite zone montane din România. De pildă, pachetul pentru Revelion la un hotel cotat la patru stele la munte ajunge să coste și 7.000 de lei.

Cu ce sunt întâmpinați turiștii?

Turiștii au ocazia să se bucure de mai multe facilități, în timpul șederii lor la gazde, în Delta Dunării, de Revelion. Au posibilitatea să se relaxeze la SPA și să plece în excursii, pe 1 ianuarie 2026, dacă vremea va permite această activitate. De altfel, turiștii vor avea două mese festive.

„Tariful include cazarea, accesul la SPA, mic dejun, cina festivă din seara de Revelion pentru două persoane şi o masă festivă a doua zi cu muzică şi distracţie. Dacă va permite şi vremea, putem să organizăm şi excursii de câteva ore pe data de 1, că atunci va fi farmecul frumos, Anul Nou să îl începem în Delta Dunării”, a informat Florin Moldoveanu, manager hotel, arată Observatornews.ro.

Turiștii care aleg un pachet premium la Murighiol au ocazia să se relaxeze în saună sau la ciubăr, iar Revelionul vine cu bufet festiv și open bar. Bunătățile vor „trona” pe mese: aperitive, fripturi, tort, precum și preparatele tradiționale din pește.

„Noi îi aşteptăm cu masa festivă dintre ani, cu mic dejun, după le dăm felul doi-peşte, friptură, desert. Facem ciorba de peşte din 6-7 feluri de peşte, sturion la grătar, friptură la cuptor cu cartofi sau cartofi naturi”, a transmis Victoriţa, reprezentant pensiune.

Sursă foto: colaj Gândul/Shutterstock

