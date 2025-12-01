Prima pagină » Actualitate » Oferte de REVELION 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia, cu cină festivă și acces la piscină

Oferte de REVELION 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia, cu cină festivă și acces la piscină

01 dec. 2025, 12:23, Actualitate
Oferte de Revelion 2026. Cât costă un pachet de 3 nopți, la Sinaia

Românii încep să își planifice vacanța de Revelion 2026, însă prețurile pe care le descoperă pe platformele de specialitate nu sunt deloc mici.  Luna decembrie este întotdeauna cea mai căutată, astfel că hotelierii și proprietarii de pensiuni încearcă să profite la maximum de interesul turiștilor.

Piața a fost, deja, „inundată” cu oferte de petreceri în restaurante pentru Revelion 2026, iar prețurile variază în funcție de locația aleasă și tipul de servicii oferite.

Cât costă un Revelion 2026

Mai este o lună până la Revelion și hotelierii se întrec în a pregăti pachete turistice dintre cele mai atractive. Cine nu și-a făcut din timp o rezervare trebuie să se grăbească, dacă mai dorește să prindă un loc liber.

Cine vrea să se relaxeze cu un sejur all-inclusive de Revelion 2026 trebuie să știe că prețurile pentru trei nopți de cazare pornesc de la 5.000 lei pentru două persoane. Pachetul include cazare, mese, băuturi și acces la spa, acolo unde este cazul.

În funcție de locație, gusturi și bugete, ofertele pentru un sejur la finalul anului variază. Iată câteva exemple, potrivit spynews.ro:

  • Sinaia, hotel de 4 stele: 3 nopți de cazare, cină festivă de Revelion, brunch și acces la piscină – 5.769 lei/sejur pentru 2 persoane;
  • Poiana Brașov, hotel de 3 stele: 3 nopți de cazare, cină festivă, tombolă și acces la spa – 7.640 lei/sejur pentru 2 persoane;
  • Fundata, hotel de 3 stele: 3 nopți de cazare, open bar, foc de artificii, acces spa și cină Carnaval – 5.242 lei/sejur pentru 2 persoane;
  • Băile Felix, hotel de 4 stele: 4 nopți de cazare, pensiune completă, Carnaval de Anul Nou și acces spa – 5.953 lei/sejur pentru 2 persoane.

Prețurile la restaurant pentru masa de Revelion

Pentru aceia care nu pot ajunge la munte, întotdeauna există varianta rezervării unei mese la restaurant pentru noaptea dintre ani. Și aici prețurile variază în funcție de locație, meniul oferit și serviciile incluse.

Ca o medie, o cină de Revelion începe de la 300 de lei de persoană, dar tariful crește dacă avem în vedere locațiile selecte și care oferă un eveniment organizat.

În pachetele de Revelion, de obicei, patronii de restaurante oferă un meniu special cu preparate tradiționale și rafinate, băuturi, muzică live sau DJ, plus câteva surprize pentru a face o atmosferă de neuitat.

