Liderii UE s-au blocat pe decizia de utilizare a activelor înghețate ale Rusiei. Au amânat totul până în decembrie

Liderii Uniunii Europene au decis să amâne până în luna decembrie hotărârea privind utilizarea activelor înghețate ale Băncii Centrale a Rusiei în scopul înarmării Ucrainei, potrivit Bloomberg. Decizia vine pe fondul solicitărilor formulate de Belgia, care cere garanții suplimentare pentru a nu fi nevoită să își asume riscurile legale și financiare asociate utilizării acestor fonduri.

Conform surselor citate de Bloomberg, șefii de stat și de guvern din UE au cerut Comisiei Europene să elaboreze o listă de opțiuni privind posibilele scenarii, urmând ca acestea să fie analizate la următorul summit european. Obiectivul blocului comunitar este de a ajunge la un acord final până la sfârșitul anului.

Discuțiile vizează aproximativ 140 de miliarde de euro din activele rusești blocate în instituții financiare europene. În prezent, dobânzile generate de aceste fonduri sunt deja direcționate către sprijinul Ucrainei. Cu toate acestea, liderii europeni doresc să aprobe un nou mecanism financiar care să permită transferul direct al banilor către Kiev, pentru a susține efortul de apărare al țării.

Un punct sensibil în negocieri este rolul Belgiei, țară în care se află depozitarul Euroclear – instituția responsabilă de custodia activelor Băncii Centrale a Rusiei. Bruxelles-ul insistă asupra unor garanții clare că nu va suporta consecințele juridice sau financiare ale deciziei UE.

Potrivit publicației, deși dezbaterile se desfășoară de mai multe luni, presiunea geopolitică în creștere a determinat liderii europeni să stabilească un termen limită pentru adoptarea unei decizii finale: sfârșitul acestui an. Astfel, summitul din decembrie ar putea fi momentul-cheie în redefinirea strategiei financiare a Uniunii Europene față de Rusia și în sprijinirea Ucrainei.