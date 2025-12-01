Prima pagină » Z » Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”

Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie: „Îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”

Ruxandra Radulescu
01 dec. 2025, 09:41, Z
Mesajul lui Donald Trump pentru România de 1 Decembrie:

Președintele Donald Trump a transmis un mesaj României, cu ocazia Zilei Naționale de 1 Decembrie, a comunicat Administrația Prezidențială la solicitarea Antena 3. În scrisoarea adresată președintelui Nicușor Dan, liderul de la Casa Albă a precizat că Statele Unite ale Americii au un parteneriat „puternic, în creștere” cu România.

„Stimate Domnule Președinte, Am onoarea să transmit cele mai bune urări în numele poporului Statelor Unite cu ocazia celebrării a 107 ani de la Ziua Națională, la 1 decembrie.

Statele Unite și România împărtășesc un parteneriat solid și în continuă dezvoltare, fundamentat pe interese strategice axate pe securitate, cooperare energetică și comerț.

Apreciez leadershipul României ca aliat NATO și pilon al securității regionale și încurajez rolul său constant în promovarea stabilității în regiunea Mării Negre.

Pe baza acestei fundații, ne așteptăm să extindem oportunitățile de comerț, investiții și inovare, care vor stimula economiile noastre. Diplomația activă dintre cetățenii noștri rămâne piatra de temelie a acestei alianțe dinamice. Pe măsură ce administrația mea lucrează pentru a face America mai sigură, mai puternică și mai prosperă, îmi propun să consolidăm relația noastră strânsă și istoria pe care o împărtășim”, a transmis Donald Trump.

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

1 DECEMBRIE Diana Șoșoacă, jurăminte pentru țară de 1 Decembrie. Ce mesaj a transmis președintele S.O.S: „România pe care o moștenim, nu o vindem”
11:43
Diana Șoșoacă, jurăminte pentru țară de 1 Decembrie. Ce mesaj a transmis președintele S.O.S: „România pe care o moștenim, nu o vindem”
POLITICĂ Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
11:39
Scrisoarea Regelui Charles pentru Nicușor Dan, de 1 Decembrie: „Vă transmitem cele mai bune urări, dumneavoastră și tuturor românilor”
ULTIMA ORĂ Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
11:37
Fostul ministru al Apărării a transmis mesajul său din spatele monitorului, nu de la tribuna oficială. Ce a scris Ionuţ Moşteanu de Ziua Naţională
POLITICĂ Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
11:23
Mesajul lui Marcel Ciolacu pentru români de 1 Decembrie: „România puternică prin respect, prin muncă și prin responsabilitate”
EXTERNE După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
11:21
După o întâlnire „productivă” cu ucrainenii în Florida, oficialii americani merg astăzi la Moscova pentru a discuta condițiile de pace pentru Ucraina
ULTIMA ORĂ Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
11:06
Un colonel a fost decorat de preşedinte în ziua în care a împlinit 107 de ani. Nicuşor Dan i-a oferit Ordinul „Virtutea Militară” în grad de Cavaler
Mediafax
Un fenomen biologic neobișnuit la Cernobîl pune sub semnul întrebării legile naturii
Digi24
Lasconi „pune tunurile” pe Moșteanu: A luat funcții pentru CV-ul măscărit. Să demisioneze din USR și să se plimbe cu iahtul
Cancan.ro
Cum arată acum Silvia Chifiriuc, femeia pentru care Petre Roman a divorțat în 2007 de Mioara, după 30 de ani de căsnicie
Prosport.ro
FOTO. Cele două femei și-au părăsit iubitele pentru a fi împreună și s-au pozat împreună
Adevarul
Ronaldinho s-a umplut de bani, după șușaneaua de la Iași. Brazilianul a încasat o avere ca să-i înfrunte pe Mitic, Stanca și pe Mihalache
Mediafax
Analfabetismul funcțional a devenit risc de securitate națională, spune ministrul Educației
Click
Care au fost ultimele cuvinte ale celebrului criminal în serie, Ion Râmaru. „Vampirul din Bucureşti” i-a uimit pe cei care l-au executat
Digi24
Scandal la sosirea lui Călin Georgescu la Monumentul Unirii: „Marş la Moscova! Vă păcăleşte şi vă manipulează”
Cancan.ro
Cum arăta Lavinia ex Pescobar pe vremea când era tractoristă? Cu părul în vânt și motorul turat, era regina câmpurilor
Ce se întâmplă doctore
Andra Măruță, de nerecunoscut după ce a slăbit enorm! Metoda folosită de artistă: „Deși sunt pofticioasă”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Cum scapi de rozătoarele din mașină. Aceste detalii te pot ajuta să eviți o pagubă uriașă
Descopera.ro
Ce se întâmplă când încălzim mâncare la microunde
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă mănâncă 10 sarmale. – Atât de multe, Bulă?
Descopera.ro
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel național
FINANCIAR Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”
11:41
Șeful ANAF recunoaște: „Raportul încasărilor de la marii contribuabili nu ne face cinste. Nu pot să spun cifrele”
COMUNICAT Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
11:37
Gândul Media Network, nr. 1 în clasamentul grupurilor de presă, la nivel national
VIDEO Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
11:02
Ion Cristoiu: „Într-un interviu spectaculos, Elena LASCONI denunță războiul împotriva primarilor declanșat de Ilie Bolojan”
ULTIMA ORĂ Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
11:00
Maia Sandu, mesaj pentru români, de 1 Decembrie: Pacea și democrația sunt „mai amenințate acum mai mult ca oricând”
EXTERNE Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări
10:44
Renumită CÂNTĂREAȚĂ, prinsă la mijloc într-un scandal internațional. Concertul ei, anulat din cauza unui conflict diplomatic între două țări

Cele mai noi