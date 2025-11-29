Prima pagină » Știri externe » Ce show a făcut familia Trump în luxosul resort Mar a Lago, de Ziua Recunoștinței. Imagini de la petrecerea spectaculoasă

29 nov. 2025, 16:28, Știri externe
Președintele Donald Trump a sărbătorit Ziua Recunoștinței la luxoasa sa proprietate Mar-a-Lago din Florida, alături de prima doamnă, Melania Trump, și mai mulți membri ai familiei lor extinse.

Pe rețelele de socializare circulă mai multe videoclipuri de la petrecerea familiei Trump. Într-unul dintre ele, președintele Americii este filmat în timp ce sosește la cina fastuoasă, alături de soția sa.
Celebrul hit a lui Michael Jackson și Lionel Richie – „We Are The World” – se putea auzi pe fundal în timp ce Trump se bucura de aplauzele oferite de oaspeții săi.

Nici prima doamnă a Statelor Unite nu a trecut neobservată. Melania Trump, care și-a întâmpinat zâmbitoare oaspeții, a optat pentru o ținută simplă, alcătuită dintr-o cămașă neagră de mătase și o fustă lungă, cu ornamente argintii.

Clipul care a devenit viral, însă, este cel în care apare fiul cel mic al președintelui.

Barron Trump a fost surprins în timp ce mergea liniștit în spatele părinților săi. Deși pare că vrea să treacă neobservat, înălțimea sa îl dă de gol. Înregistrarea video a fost distribuită inițial pe Instagram Stories și apoi redistribuită pe X, unde a fost vizualizată de peste un milion de ori.

Tânărul de 1,92 m a dat mâna cu susținătorii MAGA din sală, în timp ce familia a fost întâmpinată cu ovații în picioare într-o sală plină de candelabre de cristal și decorațiuni aurii opulente.

Un jurnalist din Florida a devenit viral după o postare pe X în care i-a menționat înălțimea.  „O priveliște incredibilă cu Donald Trump, Prima Doamnă Melania și BARRON care sosesc la cina de Ziua Recunoștinței la Mar-a-Lago”. „Camera e ELECTRICĂ! Barron e ÎNALT!”, a postat el .

„Foarte recunoscător că 47 (Donald Trump este a 47-lea președinte al SUA n.r.) ne reprezintă și ne conduce chiar acum!”, a adăugat el. Postarea sa a fost vizualizată de peste 800.000 de ori.

Viktor Knavs, bunicul matern al lui Barron Trump, este și el văzut în videoclip.

Barron Trump, singurul copil al președintelui cu prima doamnă Melania Trump, a început studiile la Stern School of Business din cadrul Universității din New York, în septembrie 2024.

Spiritul festiv a fost însă umbrit de un incident violent care a avut loc lângă Casa Albă cu doar o zi înainte. Doi membri ai Gărzii Naționale – sergentul de serviciu Sarah Beckstrom, în vârstă de 20 de ani, și sergentul de stat major Andrew Wolfe, în vârstă de 24 de ani – au fost împușcați în timp ce se aflau pe teren. În mijlocul sărbătorilor, președintele Trump a continuat să discute cu familiile celor afectați, inclusiv printr-un apel telefonic către părinții lui Beckstrom, care a murit la câteva ore după atac.

Trump își îndeplinește îndatoririle de bunic


Deși pare a avut o săptămână plină de evenimente, Trump le-a dedicat timp și nepoților săi.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu președintele și Theodore Kushner, fiul Ivankăi Trump, jucându-se cu mingea pe holurile Casei Albe. Cealaltă fiică a sa, Tiffany Trump, a postat și ea câteva fotografii în care președintele îl ține în brațe pe nepotul său de doar 6 luni.

În această săptămână, Donald Trump și Melania și-au făcut timp să participe la ceremonia tradițională de grațiere a curcanilor de la Casa Albă.

