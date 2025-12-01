Prima pagină » Actualitate » Incident de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Lui Călin Georgescu i s-a strigat: „Marş la Moscova!”

Imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii din Alba Iulia, Călin Georgescu a fost întâmpinat de un bărbat cu „Marş la Moscova”.În acest timp, simpatizanţii fostului prezidenţiabil scandează:  „Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!”

De fostul candidat la alegerile prezidenţiale, Călin Georgescu, s-a apropiat un bărbat, imediat ce a ajuns la Monumentul Unirii. Acesta a profitat de mulţimea care îl aplauda şi a strigat: Marş la Moscova! Simpatizanţii au strigat: Sunteţi preşedinte! şi ”Călin, te iubim!”

Bărbatul care a avut acest curaj, a fost imediat bruscat de fanii lui Georgescu, care l-au acuzat că este instigator şi i-au cerut să plece.

”Vă păcăleşte şi vă manipulează”, le-a mai strigat bărbatul simpatizanţilor adunaţi în jurul lui.  Călin Georgescu.

Mesajul lui Georgescu, la Alba Iulia, pentru simpatizanţi

În discursul său, Călin Georgescu a spus că ”1 decembrie 1918 este reîntregirea fiinţei noastre şi nu doar o simplă rectificare administrativă a unei nedreptăţi istorice. România trebuie să fie nu doar simplă geografie ci să devină, din nou, o istorie vie”.

”Astăzi, 1 decembrie 2025, nu simt bucurie, ci durere, sunt cutremurat să văd că oamenii aşteaptă să bifeze o anumită zi. În fiecare zi, în fapt, ar trebui să fie Ziua naţională. Sufletul şi sufletul românesc în special nu este de vânzare. Suntem datori să păstrăm vie clipa, că naţiunea română a stat dreaptă în faţa istoriei. Trebuie să ne luăm soarta în mâini şi să înţelegem odată pentru totdeauna că fără Isus Hristos nu putem face nimic. Luptaţi să deveniţi conştienţi, lăsaţi nădejdea să ardă în voi zi de zi, nu doar de ziua naţională”, a mai spus Georgescu.

Din mulţime s-au auzit şi alte scandări: ”Sunteţi preşedinte”, ”Unitate naţională!”, ”România, trezeşte-te!”, ”Călin, te iubim!”

Cele mai noi