Prima pagină » Z » Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro

Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro

Nicolae Oprea
31 oct. 2025, 12:41, Z
Metroul va fi extins către Mogoșoaia. Un kilometru de linie va costa 85 de milioane de euro

Proiectul pentru extinderea magistralei M4 Străulești-Mogoșoaia a fost votat în Consiliul General al Municipiului București. Primăria Capitalei împuternicește astfel Primăria Sectorului 1 să realizeze acest proiect.

„Se împuternicește expres Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București de a hotărî cu privire la asocierea Sectorului 1 al Municipiului București cu Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Societatea de Transport cu Metroul București „Metrorex” S.A. și Consiliul Județean Ilfov, în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind extinderea Magistralei M4 de metrou: Tronsonul Străulești – Mogoșoaia”, se arată în proiectul aprobat în ședința Consiliului General al Capitalei de joi.

Proiectul va fi realizat de Primăria Sectorului 1, METROREX, Ministerul Transporturilor și Consiliul Județean Ilfov, iar un kilometru de linie de metrou va costa 85 de milioane de euro.

Magistrala 4 se extinde și spre sud

În paralel, există și proiectul de extindere a Magistralei 4, de la Gara de Nord la Gara Progresul.

Contractul are o valoare de peste 215 milioane lei (TVA inclus) și o durată estimată de peste 10 ani și este finanțat prin Programul Operațional Transport 2021–2027.

  • Proiectul reprezintă un obiectiv strategic de utilitate publică si este realizat prin socierea autoritatilor contractante dintre Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex, Consiliul Județean Ilfov, Primăria Sectorului 4 si Primăria Sectorului 5.
  • Această colaborare are ca scop realizarea extinderii Magistralei 4, una dintre cele mai importante inițiative de mobilitate urbană din București, structurată pe două tronsoane: Lot 1: Gara de Nord – Eroii Revoluției 2 si Lot 2: Eroii Revoluției 2 – Gara Progresul.

La sfârșitul lunii aprilie, Guvernul a aprobat achiziționarea a 12 trenuri noi de metrou, proiect estimat la peste un miliard de lei (inclusiv TVA). Noile garnituri de metrou care vor înlocui trenurile învechite care circula acum pe Magistrala 4 (Gara de Nord – Străulești) a metroului bucureștean.

