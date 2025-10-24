Prima pagină » Z » Preşedintele Nicuşor Dan, huiduit la Iaşi: „Huo! Așa se reprezintă România? Trădătorule!… Bolojane… Trădătorule! Rușine! Rușine”

Luiza Dobrescu
24 oct. 2025, 14:49, Z
Nicuşor Dan a fost huiduit de zeci de persoane aflate în faţa Teatrului Naţional din Iaşi. Şeful statului participă la ceremonia aniversară comună a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (UAIC) şi a Universităţii Naţionale de Arte „George Enescu” (UNAGE). Cele două instituţii de învăţământ împlinesc 165 de ani de existenţă.

Nicuşor Dan a fost întâmpinat de zeci de protestatari, aceştia strigând ”Ruşine”, ”Trădătorule” şi ”Pleacă în Ucraina”. Cineva din mulţime i-a strigat că „este cel mai slab preşedinte”.

Preşedintele i-a salutat pe cei prezenţi, în ciuda huiduielilor care se auzeau puternic, a mulţumit gazdelor pentru invitaţie şi a intrat în clădirea teatrului.

Nicuşor Dan a sosit vineri la Iaşi, direct de la Bruxelles. Tot la iaşi, se va întâlni cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa” din Iaşi,  e la Iaşi şi tot de aici va partidipa la videoconferinţa organizată cu ocazia reuniunii „Coaliţiei de Voinţă” a statelor care vor să ajute Ucraina.

