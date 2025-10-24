Zi plină pentru Nicușor Dan la Iași. De acolo va participa prin videoconferință la „Coaliția de voință”.

Președintele Nicușor Dan se află vineri, 24 octombrie, în inima Moldovei, la Iași. Șeful statului își începe ziua cu un discurs cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza”, urmând ca tot de la Iași să participe prin videoconferință la „Coaliția de voință”.

Programul președintelui:

14:00: Participare la ceremonia festivă organizată cu prilejul împlinirii a 165 de ani de la înființarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” și a Universității de Arte „George Enescu”; Alocuțiune

Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași

15:00: Vizită la Antibiotice Iași

16:00: Întâlnire cu echipa MAVIS Artificial Heart din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” din Iași

17:00: Participare, în format videoconferință, la reuniunea „Coaliției de Voință” (Coalition of the Willing)

19:00: Întâlnire cu reprezentanții mediului de afaceri

20:30: Întâlnire cu Primarul Municipiului Iași, Mihai Chirica

20:45: Întâlnire cu Președintele Consiliului Județean Iași, Costel Alexe

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax