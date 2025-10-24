Un alt lider “progresist” are probleme: Starmer suferă o înfrângere istorică în Țara Galilor

Partidul Laburist din Marea Britanie, condus de premierul Keir Starmer, a suferit o lovitură politică severă într‐o zonă care i-a aparţinut de decenii: în circumscripţia Caerphilly, sudul Țării Galilor, Laburiştii au căzut pe locul al treilea într-un scrutin pentru parlamentul galez.

„Votul pentru Laburiști pur și simplu a dispărut”, a declarat candidatul câștigător, Lindsay Whittle, subliniind prăbușirea sprijinului pentru partidul lui Starmer.

Un avertisment pentru alegerile locale din 2025 pentru Starmer

Popularitatea premierului Keir Starmer este în declin la nivel național, iar această înfrângere ar putea prefigura un val de pierderi la alegerile locale din mai anul viitor, când britanicii vor vota în Țara Galilor, Londra și Scoția. În Scoția, Partidul Național Scoțian (SNP) pro-independență rămâne favorit.

În același timp, Reform UK continuă să conducă detașat în sondajele naționale, depășind Laburiștii cu două cifre în majoritatea barometrelor de opinie. Deși alegerile generale sunt așteptate abia în 2029, premierul Starmer se confruntă deja cu o presiune politică majoră.

