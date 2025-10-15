Prima pagină » Știri externe » STARMER va publica documentele cu privire la procesul cetățenilor chinezi acuzați de spionaj. Opoziția acuză Guvernul că protejează Beijingul

15 oct. 2025, 21:02, Știri externe
Premierul britanic, Keir Starmer, s-a angajat, miercuri, să facă publice dovezile furnizate instanțelor de judecată de către Guvernul său, care au dus la retragerea acuzațiilor împotriva a doi cetățeni chinezi, bănuiți de spionaj.

„Am analizat problema cu atenție și, după consultări juridice, am decis să public aceste dovezi”, a declarat Starmer.

Guvernul laburist este acuzat de opoziția conservatoare că a deraiat urmărirea penală pentru a-și proteja relațiile cu China.

La mijlocul lunii septembrie, instanțele au retras acuzațiile împotriva lui Christopher Cash, un consilier al Congresului, și a lui Christopher Berry, un fost profesor din China, bănuiți că ar fi transmis informații către Beijing, potrivit cotidianului Sud Ouest.

Procesul a fost anulat din cauza dovezilor insuficiente

Directorul Procuraturii Publice, Stephen Parkinson, a declarat că au existat suficiente dovezi pentru a-i urmări penal pe cei doi acuzați, dar un precedent creat de un alt caz de spionaj a ridicat pragul necesar pentru a condamna persoane în conformitate cu Legea Secretelor Oficiale. Serviciul Procuraturii Coroanei a depus „eforturi pentru a obține” dovezi suplimentare de la Guvern „de-a lungul multor luni”, dar declarațiile furnizate nu au fost suficiente pentru a continua urmărirea penală.

Keir Starmer a susținut că Guvernul său se ține departe de poziția oficială a Guvern conservator aflat la puterea la momentul producerii evenimentelor, între 2021-2023. Starmer a adoptat o poziție diferită de predecesorul său, încercând să îmbunătățească relațiile cu China.

Guvernul Starmer încearcă să stimuleze comerțul cu China în speranța de a favoriza o creștere economică. Mai mulți miniștrii au efectuat vizite oficiale în China, inclusiv ministrul de Externe, David Lammy, și cel al Finanțelor, Rachel Reeves.

Foto: Profimedia

