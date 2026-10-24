Andrew Tate ar avea probleme grave de sănătate în închisoarea din Miami. Avocatul acuză autoritățile că i-ar fi refuzat îngrijirile medicale

Andrew Tate s-ar confrunta cu probleme grave de sănătate în închisoarea din Miami, potrivit avocatului său. Joseph McBride susține că fostul kickboxer a solicitat în repetate rânduri asistență medicală, însă cererile sale ar fi fost refuzate de autoritățile penitenciarului. Avocatul amenință că va da în judecată instituția dacă clientul său nu primește tratamentul solicitat.

Andrew Tate ar avea probleme grave de sănătate. Ce spune avocatul său

Joseph McBride, avocatul lui Andrew Tate, afirmă că influencerul are probleme serioase de sănătate. Acesta nu a precizat însă despre ce afecțiuni ar fi vorba și nu a prezentat un diagnostic medical care să confirme starea clientului său.

Reprezentantul legal susține că Andrew Tate a cerut în mai multe rânduri îngrijiri medicale, fără ca solicitările să fie soluționate. În acest context, McBride a avertizat că va recurge la acțiuni în instanță împotriva FDC Miami dacă influencerul nu primește tratamentul necesar.

„A cerut tratament medical de mai multe ori. Îngrijirea medicală este un drept fundamental al omului. Dacă Andrew nu primește tratament în curând, vom da în judecată FDC Miami. Rugați-vă pentru el”, a transmis Joseph McBride.

În perioada în care se afla în România, Andrew Tate a solicitat, de asemenea, permisiunea de a călători în Emiratele Arabe Unite, invocând presupuse afecțiuni pulmonare.

Frații Tate contestă extrădarea în Marea Britanie

Andrew și Tristan Tate se află în detenție la FDC Miami, după ce au fost reținuți la 18 iulie 2026. Cei doi încearcă să împiedice extrădarea în Marea Britanie, unde sunt vizați de un total de 59 de capete de acuzare în dosarele instrumentate de autoritățile britanice.

Printre acuzațiile formulate împotriva lor se numără violul, agresiunile, traficul de persoane și exploatarea sexuală. În cazul lui Andrew Tate, anchetatorii investighează și acuzații privind materiale cu caracter sexual ilegal care ar fi fost identificate pe un dispozitiv electronic.

Avocații celor doi contestă demersurile autorităților britanice și încearcă să blocheze transferul acestora în Regatul Unit. Procedura oficială de extrădare a fost inițiată în septembrie 2026.