1.000 de lei în plus la pensie. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Autoritățile din România pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari, prin care se dă 1.000 de lei în plus la pensie. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul dorește să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia.
Reprezentanții Guvernului doresc să ofere ajutoare financiare vârstnicilor români și persoanelor cu venituri mici. Este vorba despre compensare procentuală, supliment fix și card de energie. Acestea vor fi combinate, iar valoarea totală a sprojinului oferit pensionarilor ar putea să depășească 1.000 de lei anual.
Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să vină în ajutorul românilor la plata facturilor la electricitate, gaze ori alte surse de încălzire.
Primul tip de sprijin avut în vedere reprezintă o compensare procentuală a facturii la energie și se acordă diferențiat, în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau pe o persoană singură. Altfel spus, este vorba despre un calcul progresiv: cu cât venitul obținut este mai mic, cu atât procentul suportat de statul român este mai mare.
Prin acest tip de ajutor, pensionarii și familiile cu venituri foarte mici beneficiază de o compensare semnificativă, care acoperă integral sau aproape integral consumul de bază.
În afară de compensarea procentuală, pensionarii sau persoanele cu venituri mici pot să primească un supliment lunar fix pentru energie, acordat pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.
Sumele acordate sunt:
Acest tip de sprijin poate fi cerut separat sau împreună cu ajutorul pentru încălzire. Singura condiție este respectarea criteriilor privind venitul lunar.
Iar cea de-a treia formă de sprijin oferită de autorități este cardul de energie. Acest voucher lunar are o valoare de 50 de lei și se acordă românilor cu pensii mici, dar și altor persoane vulnerabile.
Programul a început la 1 iulie și este valabil până la 31 martie 2026. Banii aceștia se dau pentru plata facturilor la energie, indiferent de tipul sursei de încălzire a locuinței.
Condițiile sunt următoarele:
