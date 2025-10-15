1.000 de lei în plus la pensie. Ce condiții trebuie să îndeplinească beneficiarii

Autoritățile din România pregătesc un nou pachet de măsuri sociale pentru pensionari, prin care se dă 1.000 de lei în plus la pensie. Dat fiind contextul economic actual, Guvernul dorește să ofere ajutoare financiare seniorilor români și persoanelor cu venituri mici. Banii vor fi destinați acoperirii cheltuielilor cu energia.

Reprezentanții Guvernului doresc să ofere ajutoare financiare vârstnicilor români și persoanelor cu venituri mici. Este vorba despre compensare procentuală, supliment fix și card de energie. Acestea vor fi combinate, iar valoarea totală a sprojinului oferit pensionarilor ar putea să depășească 1.000 de lei anual.

Prin aceste măsuri, autoritățile urmăresc să vină în ajutorul românilor la plata facturilor la electricitate, gaze ori alte surse de încălzire.

Primul tip de sprijin avut în vedere reprezintă o compensare procentuală a facturii la energie și se acordă diferențiat, în funcție de venitul mediu net pe membru de familie sau pe o persoană singură. Altfel spus, este vorba despre un calcul progresiv: cu cât venitul obținut este mai mic, cu atât procentul suportat de statul român este mai mare.

Cum este diferen țiată compensare a procentuală a facturii la energie

Persoanele cu venituri de pân ă la 200 lei/ lună primesc 100% din valoarea de referință a consumului , fără s ă depăș easc ă suma facturată ;

Pe măsură ce veniturile cresc , ajutorul acordat de stat scade treptat , cu 5-10%, p ân ă la plafonul de 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoane singure . Peste acest prag , sprijinul nu se mai acord ă .

Valorile de referință diferă în func ție de sursa de energie utilizată :

250 lei/ lun ă pentru gaze naturale ,

500 lei/ lună pentru energie electrică ,

320 lei/ lună pentru combustibili solizi sau petrolieri .

Prin acest tip de ajutor, pensionarii și familiile cu venituri foarte mici beneficiază de o compensare semnificativă, care acoperă integral sau aproape integral consumul de bază.

În afară de compensarea procentuală, pensionarii sau persoanele cu venituri mici pot să primească un supliment lunar fix pentru energie, acordat pe tot parcursul anului, indiferent de sezon.

Sumele acordate sunt:

30 lei/ lună pentru energie electrică ,

10 lei/ lună pentru gaze naturale ,

10 lei/ lună pentru energie termică ,

20 lei/ lună pentru combustibili solizi sau petrolieri .

Acest tip de sprijin poate fi cerut separat sau împreună cu ajutorul pentru încălzire. Singura condiție este respectarea criteriilor privind venitul lunar.

Iar cea de-a treia formă de sprijin oferită de autorități este cardul de energie. Acest voucher lunar are o valoare de 50 de lei și se acordă românilor cu pensii mici, dar și altor persoane vulnerabile.

Programul a început la 1 iulie și este valabil până la 31 martie 2026. Banii aceștia se dau pentru plata facturilor la energie, indiferent de tipul sursei de încălzire a locuinței.

Cum poți obține ajutoarele de la stat

Condițiile sunt următoarele:

Venitul net lunar pe membru de familie sau pe persoan ă singură nu trebuie să depășească un anumit prag : 386 lei pentru familii și 2.053 lei pentru persoanele singure ;

Beneficiarul trebuie s ă aibă facturi la energie – electricitate , gaze, înc ălzire centralizată sau combustibili solizi ;

Cererile se depun la primărie , la serviciul social, ori , în unele cazuri , direct la furnizorul de energie ;

Respectarea termenelor de înscriere este obligatorie , altminteri se pierd sumele pentru lunile trecute ;

Solicitantul trebuie s ă locuiască în România , în locuin ța pentru care cere ajutorul .

Altfel spus , un pensionar care primește lunar sub 2053 lei poate depune dosarul pentru a obține ajutorul de la stat pentru plata energiei .

