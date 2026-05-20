Care este localitatea din România în care s-au găsit cele mai multe comori din întâmplare. Cazul care a declanșat „febra aurului” în țara noastră.

Atunci când vine vorba despre comori descoperite din întâmplare, adică fără săpături arheologice planificate sau braconaj arheologic cu detectoare, titlul neoficial îi revine zonei din jurul localității Grădiștea de Munte, în județul Hunedoara, și, în sens mai larg, comunelor din Munții Orăștiei, precum Orăștioara de Sus, și celor de pe cursul râului Strei.

Astfel, de-a lungul secolelor, localnicii de aici, de la copii, la pescari și tăietori de lemne, au dat, din greșeală, peste cele mai mari tezaure din istoria României.

Spre exemplu, comoara din râul Strei, secolul al XVI-lea. Atunci, câțiva pescari români au observat ceva sclipitor printre rădăcinile unui copac căzut în apă. Când au cercetat mai atent, ei au scos la lumină un tezaur uriaș, estimat de istorici la circa 400.000 de galbeni (stateri din aur emisi de regele Lysimach) și bucăți mari de aur brut. Se crede că aceasta era o parte din adevărata comoară ascunsă de Decebal.

Grosul aurului dacic din secolul al XIX-lea

În jurul anului 1803, un țăran sărac din Grădiștea de Munte, care se numea Archidi, a găsit, fără să vrea, într-o urzicară, mii de monede din aur. Această descoperire a declanșat o adevărată „febră a aurului” în sat. Țărănii au renunțat la munca câmpului și au început a scormoni printre ruinele cetăților, unde au găsit rapid mii de monede care străluceau la rădăcinile copacilor doborâți de furtuni.

Monedele găsite la exploatarea forestieră (anii ’70)

În timpul unor lucrări obișnuite de exploatare a lemnului din zona „Sesul Capraretei”, muncitorii au dat peste monede Koson din aur, pur si simplu prin tragerea buștenilor din pădure, lucru care, ulterior, a atras atentia istoricilor și arheologilor.

