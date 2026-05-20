Prima pagină » Economie » Bucureștiul, loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Eurostat a publicat clasamentul oficial

Bucureștiul, loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Eurostat a publicat clasamentul oficial

Bucureștiul, loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Eurostat a publicat clasamentul oficial
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Eurostat a publicat datele privind ratele riscului de sărăcie sau excluziune socială (AROPE). București, capitala României, ocupă un loc surprinzător în topul riscului de sărăcie. Datele arată că orașul stă mai bine ca Viena, Berlin, Paris, Roma, Bruxelles la acest capitol. Deși țara noastră prezintă una dintre cele mai mari rate de risc de sărăcie în rândul populației din Uniunea Europeană, capitala înregistrează un risc mai mic.

Circa 92,7 milioane de persoane din UE erau expuse riscului de sărăcie sau excluziune socială în anul 2025. Datele arată că numărul este echivalent cu 20,9% din populația totală, ceea ce înseamnă că aproximativ una din cinci persoane se confrunta cu dificultăți economice sau sociale. Analiza arată diferențe semnificative atât între statele membre, cât și între regiunile din interiorul acestora.

Cum arată situația la nivelul  țărilor din Uniunea Europeană

La nivel european, Bulgaria a înregistrat cea mai mare rată a indicatorului AROPE (risc de sărăcie sau excluziune socială), cu 29% din populație afectată. Au urmat Grecia, cu 27,5%, și România, cu 27,4%. La polul opus, cele mai reduse niveluri ale riscului de sărăcie au fost raportate în Cehia (11,5%), Polonia (15%) și Slovenia (15,5%).

Dintre cele mai mari 4 economii ale Uniunii Europene, Spania înregistrează cea mai ridicată rată a populației aflate în risc de sărăcie sau excluziune socială, cu 25,7%. Cu alte cuvinte, 1 din 4 cetățeni se confruntă cu această vulnerabilitate. Italia și Germania depășesc, la rândul lor, media europeană de 20,9%, cu niveluri de 22,6%, respectiv 21,2%. În schimb, Franța se situează foarte aproape de media UE, dar ușor sub acest prag, cu o rată de 20,8%.

Capitalele mari ale Europei prezintă un risc mai mare de sărăcie. În acest top al Eurostat, orașul București se află pe locul 7 în UE. Capitala este depășită doar de cele din fostul blocul comunist. În cele 24 de capitale europene pentru care sunt disponibile date, riscul de sărăcie sau excluziune socială variază puternic, de la doar 2,9% în Bratislava până la 33,6% în Bruxelles.

Capitalele din Europa de Est se remarcă prin valori mai reduse. Pe lângă Bratislava, Varșovia (7,1%) și Praga (9,1%), și ele se mențin sub pragul de 10%. De asemenea, Budapesta, Zagreb, Ljubljana și București au rate sub 15%.

La polul opus, marile centre urbane din vestul Europei înregistrează niveluri ridicate. Bruxelles conduce clasamentul, urmat de Viena, cu 29,4%, și Berlin, cu 24,4%. Procente semnificative sunt raportate și în Atena (23,6%), Paris (20,9%) și Roma (20,7%).

Discrepanțe în Italia

La o scurtă analiză asupra datelor se poate observa că Italia prezintă cea mai mare inegalitate. Diferențele dintre regiunile aceleiași țări pot fi semnificative. Italia are cel mai mare decalaj intern. Și anume, de la 45,3% în Calabria la 5,6% în Valle d’Aosta. În Spania, diferența dintre Ciudad de Melilla și Țara Bascilor ajunge la 29 de puncte procentuale.

Cel mai mic decalaj intern îl prezintă Finlanda.

În 2025, 20 de regiuni din Uniunea Europeană aveau cel puțin o treime din populație expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială. Cele mai multe se aflau în Italia, Spania și Bulgaria, cu câte patru regiuni fiecare, urmate de Grecia, cu trei regiuni.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock; Eurostat

Recomandarea video

Citește și

ECONOMIE Mugur Isărescu explică de ce este necesar cât mai repede un Guvern: „Nu putem să ne descurcăm singuri”
13:55
Mugur Isărescu explică de ce este necesar cât mai repede un Guvern: „Nu putem să ne descurcăm singuri”
ECONOMIE Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare
10:17
Condițiile în care CE Oltenia ar putea angaja 100 de oameni. Ce spun sindicatele despre planul de restructurare
ECONOMIE Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald’s
07:40, 19 May 2026
Criză, dar nu când vine vorba de mâncare. Încasări record și planuri de extindere națională pentru Dristor Kebap și McDonald’s
ECONOMIE BNR a anunțat că datoria externă a României a urcat la un nou record. Ce arată datele oficiale despre investițiile străine
17:00, 18 May 2026
BNR a anunțat că datoria externă a României a urcat la un nou record. Ce arată datele oficiale despre investițiile străine
ANALIZĂ Dezvăluiri FT. Ce pune la cale Uniunea Europeană: companiile, obligate să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei
12:55, 18 May 2026
Dezvăluiri FT. Ce pune la cale Uniunea Europeană: companiile, obligate să cumpere componente de la furnizori din afara Chinei
ECONOMIE Compania maghiară MOL raportează vânzări record de carburanți în România în primul trimestru din 2026. Cu 3000 de tone peste maximele ultimilor ani
10:16, 18 May 2026
Compania maghiară MOL raportează vânzări record de carburanți în România în primul trimestru din 2026. Cu 3000 de tone peste maximele ultimilor ani
Mediafax
Europa respiră ușurată după plecarea lui Viktor Orbán. Bruxelles-ul scapă de blocajul Ungariei
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Nu a luat 150.000 euro! Câți bani a primit Dumbo de fapt, de la Pro TV, pentru că a câștigat Desafio: Aventura
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
Triunghiul Trump - Xi - Putin. Jocul de culise dintre SUA, China și Rusia și vestea neașteptată pentru România
Mediafax
O țară frecventată de români înăsprește regulile privind perioada de ședere pentru turiști
Click
Daniel Pavel, primele declarații după ce și-a înmormântat tatăl chiar în ziua finalei „Desafio: Aventura”: „Nu știi niciodată când cel de Sus taie firul!”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin ce chin trecea
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rovinieta se scumpește cu aproape 100 de lei pentru mașinile vechi. Ce normă de poluare scapă de majorare?
Descopera.ro
Ce pățești dacă mănânci un singur ou pe zi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce Rusia este atât de mare?
AUTO Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
11:12
Schimbare strategică. Dacia renunță la investiții pentru extinderea fabricii din Mioveni. Șeful companiei va discuta cu Ilie Bolojan, astăzi
INFRASTRUCTURĂ Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
11:11
Cristian Pistol (CNAIR), apel către șefii din Ministerul Transporturilor: „Încetați declarațiile care prejudiciază interesele statului”
SĂNĂTATE Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
11:08
Viteza scrisului de mână ar putea oferi indicii despre o afecțiune gravă
FLASH NEWS Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
11:03
Nicușor Dan se prăbușește în ochii românilor. Ultimul sondaj INSCOP arată că cetățenii au mai mare încredere în Bolojan decât în el
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
11:00
Dan Dungaciu: „Zelenski este disperat pentru că vede jocurile marilor puteri și știe că este eliminat din orice discuție. De aceea aruncă cu drone spre Moscova”
ULTIMA ORĂ Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA
10:50
Bruxelles-ul acceptă „pactul comercial” cu Trump după luni de tensiuni economice. UE a evitat în ultimul moment un nou război comercial cu SUA

Cele mai noi

Trimite acest link pe