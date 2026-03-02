În timp ce miniştrii caută soluţii pentru aducerea în ţară a românilor din Orientul Mijlociu, PNL vrea pace cu PSD

Miniştrii s-au strâns la Guvern, urgent, ca să găsească soluţii cum să-i aducă în ţară pe românii prinşi în conflictul din Orientul Mijlociu. Printre cei convocaţi de premierul Ilie Bolojan prezenţi se află şi ministrul de Finanţe, Alexandru Nazare.

Nu se ştie deocamdată care este concluzia şi metoda prin care românii vor fi readuşi în ţară, având în vedere că USR a postat doar câteva fotografii din cadrul şedinţei de lucru cu premierul Bolojan, fără altă informaţie.

De la Guvern, am aflat că va urma un comunicat cu informaţiile care vor fi date publicităţii de către cei prezenţi: ministrul de Finanţe, Alexaandru Nazare, ministrul Apărării, Radu Miruţă, ministrul Economiei, Irineu darău, ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu şi ministrul Infrastrcuturii şi Transporturilor, Ciprian Şerban.

PNL vrea pace cu PSD: „Să renunțe la poziționările politice”

Între timp, cei de la PNL au transmis un comunicat prin care cer „PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției”.

„Cetățenii români sunt îngrijorați în aceste zile și cu privire la situația internațională și la impactul economic al unui conflict prelungit în Orientul Mijlociu. În același timp, Guvernul României face eforturi susținute pentru a gestiona această situație dificilă, asigurându-se că românii sunt protejați, iar economia țării face față acestor șocuri externe. Nu considerăm potrivit ca, în timp ce primul-ministru, viceprim-miniștrii și o serie de miniștri s-au reunit la Palatul Victoria pentru a găsi soluții de repatriere, în siguranță, a cetățenilor noștri aflați în zonele de conflict, PSD să se reunească în ședință pentru a pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției. De aceea, cerem PSD să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională. Clasa politică, și mai ales partidele de guvernare, trebuie să demonstreze maturitate, responsabilitate și solidaritate față de interesele majore ale României. Partidele Coaliției trebuie să înțeleagă preocupările oamenilor și să își ajusteze prioritățile pentru a răspunde în mod corespunzător acestor preocupări. Este momentul unei abordări realiste în Coaliție, axate pe colaborare și consens, care să depășească diferențele punctuale de viziune și să transmită românilor un mesaj unitar de seriozitate și încredere. România are nevoie urgentă de un buget onest, solid și previzibil, cu surse de finanțare reale, adaptat la noile provocări internaționale”, transmit liberalii, luni.

Alertă MAE pentru românii prinși în Israel în contextul războiului din Orientul Mijlociu: Contactați de urgență Consulatul de la Haifa