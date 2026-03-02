Obiceiul interzis pentru locatari. Ce sancțiuni riști să primești

Lăsarea gunoiului pe casa scării, un obicei aparent inofensiv, dar neplăcut pentru vecini și care atrage sancțiuni legale. Mulți locatari folosesc spațiile comune din blocuri pentru a-și lăsa temporar deșeurile, pentru ca ulterior să le ducă la ghenă.

Spațiul comun trebuie păstrat curat și liber, iar lăsarea deșeurilor pe palier este neplăcut pentru vecini și încalcă legea. În cazul unei sesizării, autoritățile pot aplica sancțiuni semnificative celor care care nu respectă acest lucru.

De ce este interzisă depozitarea gunoiului pe casa scării

Palierul și casa scării sunt considerate proprietate comună. Niciun locatar nu are voie să lase saci cu deșeuri pe palier sau pe casa scării, interdicția se aplică inclusiv în fața ușii.

Motivul nu ține doar de aspect, ci de faptul că poate provoca mirosuri neplăcute, apariția dăunătorilor, precum șobolanii sau gândacii, dar și blocarea căilor de evacuare sunt principalele riscuri avute în vedere de autorități, fapt sancționat de normele Inspectoratului pentru Situații de Urgență.

Amenzi usturătoare

Interdicția este prevăzută în mai multe acte normative, iar acestea se aplică simultan: legea asociațiilor de proprietari, hotărârile consiliilor locale privind salubritatea, regulile de ordine și curățenie publică, dar și regulamente interne ale imobilelor.

Sancțiunile diferă de la o zonă la alta, însă pornesc de la câteva sute de lei și pot ajunge la 1.000 – 2.000 de lei, mai ales dacă abaterea se repetă sau există riscuri sanitare ori de siguranță. În anumite orașe, Poliția Locală poate aplica sancțiuni direct, fără avertisment prealabil.

Locatarii deranjați de obiceiurile vecinilor pot sesiza administratorul sau președintele asociației, pot trimite reclamații scrise și, dacă problema persistă, pot apela la poliția locală. În plus, asociația poate aplica sancțiuni interne conform regulamentului de ordine interioară, conform Capital.

