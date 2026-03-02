AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

Dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, atunci depășirea pragului de 9–10 lei/litru la carburanți devine „realistă” în România, potrivit președintelui AIE, relatează Mediafax.

Șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații, Pe piețele internaționale: Brent (contractul pentru mai) era cotat luni dimineață la aprox. 78,05 dolari/baril, după ce atinsese un vârf intraday de 82,37 dolari/baril, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

Escaladarea din weekend, lovituri ale SUA și Israel asupra Iranului, urmate de riposta Teheranului a reaprins temerile legate de securitatea transporturilor în jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile zone ale infrastructurii energetice globale, pe unde trece circa o cincime din petrolul transportat la nivel mondial.

În acest context contează „premiul de risc geopolitic”: piețele adaugă un cost pentru probabilitatea de întreruperi în aprovizionare. Chisăliță rezumă astfel: „Când Ormuzul tremură, tremură tot lanțul economic mondial.”

În România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate (accize + TVA), efectul nu este „peste noapte”, însă tinde să fie inevitabil, spune șeful AEI. Acesta estimează că, în structura actuală a prețului, o scumpire a petrolului cu:

+10 dolari/baril ar putea adăuga 0,70 lei/litru

+20 dolari/baril ar însemna 1 leu/litru

+30 dolari/baril ar putea urca prețul cu până la 2,5 lei/litru

În acest moment, în benzinării, benzina standard este în jur de 7,93–8,09 lei/litru, iar motorina standard în jur de 8,27–8,40 lei/litru, potrivit unor cotații publicate luni. În acest tablou, un plus de 1–2 lei/litru (în funcție de durată și amplitudine) ar împinge rapid prețurile către pragul de 9–10 lei.

