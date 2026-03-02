Prima pagină » Actualitate » AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

02 mart. 2026, 11:42, Actualitate
AEI avertizează: carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

Dacă țițeiul se stabilizează pe termen mai lung la 90–100 dolari/baril, pe fondul escaladării militare din Orientul Mijlociu și al riscurilor pentru traficul prin Strâmtoarea Ormuz, atunci depășirea pragului de 9–10 lei/litru la carburanți devine „realistă” în România, potrivit președintelui AIE, relatează Mediafax. 

Șocul geopolitic s-a văzut imediat în cotații, Pe piețele internaționale: Brent (contractul pentru mai) era cotat luni dimineață la aprox. 78,05 dolari/baril, după ce atinsese un vârf intraday de 82,37 dolari/baril, susține președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, într-o analiză transmisă presei.

Carburanții ar putea trece de 9–10 lei/litru în România dacă petrolul atinge 90–100 $/baril

Escaladarea din weekend, lovituri ale SUA și Israel asupra Iranului, urmate de riposta Teheranului a reaprins temerile legate de securitatea transporturilor în jurul Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai sensibile zone ale infrastructurii energetice globale, pe unde trece circa o cincime din petrolul transportat la nivel mondial.

În acest context contează „premiul de risc geopolitic”: piețele adaugă un cost pentru probabilitatea de întreruperi în aprovizionare. Chisăliță rezumă astfel: „Când Ormuzul tremură, tremură tot lanțul economic mondial.”

În România, unde peste jumătate din prețul carburanților este fiscalitate (accize + TVA), efectul nu este „peste noapte”, însă tinde să fie inevitabil, spune șeful AEI. Acesta estimează că, în structura actuală a prețului, o scumpire a petrolului cu:

  • +10 dolari/baril ar putea adăuga 0,70 lei/litru
  • +20 dolari/baril ar însemna 1 leu/litru
  • +30 dolari/baril ar putea urca prețul cu până la 2,5 lei/litru

În acest moment, în benzinării, benzina standard este în jur de 7,93–8,09 lei/litru, iar motorina standard în jur de 8,27–8,40 lei/litru, potrivit unor cotații publicate luni. În acest tablou, un plus de 1–2 lei/litru (în funcție de durată și amplitudine) ar împinge rapid prețurile către pragul de 9–10 lei.

AUTORUL RECOMANDĂ

Prețul petrolului explodează după atacul Iranului lângă Strâmtoarea Ormuz, pe fondul temerilor de șoc economic

SCUMPIRI majore la benzină și motorină de la 1 august. Cât vor plăti românii pe litru după creșterea accizelor și TVA

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
13:03
Și-a securizat SUA petrolul din Venezuela înainte de atacarea Iranului? Explicațiile unui analist economic despre scenariul cel mai probabil
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
13:00
Culorile care atrag imediat atenția. Ce efect au nuanțele hainelor asupra modului în care o persoană este percepută
MESAJ Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
12:58
Victor Negrescu solicită „clarificări și acțiuni clare” privind repatrierea europenilor din Orientul Mijlociu: ”Situația s-a deteriorat vizibil”
UTILE Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide
12:41
Clătite de post cu apă minerală. O rețetă simplă pentru dimineți rapide
EMISIUNI Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”
12:30
Președintele Gremium Nomads România, Alexandru Cazan, despre regulile și filozofia cluburilor moto: „Caracterul mă interesează, nu cazierul”
Mediafax
Războiul din Orientul Mijlociu. Trei militari americani uciși în „Operațiunea Epic Fury” / Macron trimite mai multe forțe militare în Golf după atacurile asupra Iranului / Iranul atacă și baze militare unde sunt staționați soldați germani
Digi24
Principala rută de evacuare pentru ultrabogații blocaţi în statele din Golf. Cât costă un zbor privat către Europa
Cancan.ro
5 zile la rând de ninsoare în aceste orașe din România, începând de marti, 10 martie, potrivit meteorologilor Accuweather
Prosport.ro
Olivia, apariție în bikini: „A arătat aproape tot”
Adevarul
Suntem la un pas de Al Treilea Război Mondial? Avertismentul experților cu privire la conflictul SUA–Iran
Mediafax
Cine este ayatollahul Arafi, omul care conduce acum Iranul
Click
Vedete prinse în haosul din Dubai. Ce au povestit Georgiana Lobonț, Iustina Loghin și Liviu Vârciu: „Vreau acasă! România te iubesc”
Digi24
Momentul în care un avion de luptă F-15 al SUA se prăbușește în Kuweit. Pilotul s-a catapultat
Cancan.ro
BREAKING! E știrea momentului în lumea întreagă. A fost ELIMINAT în timpul bombardamentului
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Alexandra Dinu, prima soție a lui Adrian Mutu, la 45 de ani. Imagini rare cu blondina!
Ciao.ro
Inna, Delia sau Gina Pistol, poze pe care le-ar vrea șterse! Ipostaze stânjenitoare în public
Promotor.ro
Benzina și motorina ajung la 10 lei? România are carburanți pentru 90 de zile, anunță Ministrul Energiei după escaladarea din Iran
Descopera.ro
Povestea exploratorului care a abandonat totul pentru Antarctica
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O tipă e în pat cu noul iubit: – E prima oară când fac asta, nu vreau să-ți faci o părere proastă despre mine...
Descopera.ro
De ce burnout-ul nu este doar oboseală și nu se rezolvă cu o vacanță?

Cele mai noi

Trimite acest link pe