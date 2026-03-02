Ministrul Energiei, informații de ultimă oră despre depozitele de carburanți, pe fondul războiului din Iran. Soarta României în situație de avarie

Bogdan Ivan, ministrul Energiei, oferă asigurări că, în ceea ce privește depozitele de carburanți, România are depozite de 102% și a subliniat că țara noastră nu este într-o situație „de avarie”. Oficialul face aceste precizări, în contextul escaladării atacului din Orientul Mijlociu.

„Am discutat cu operatorii de piața suntem asigurați cu depozite în proporție de 102%, ce poate asigura aprovizionarea României în situație de avarie pentru 90 de zile, însă nu suntem în această situație. Avem o creștere cu 10% a prețului petrolului la nivel internațional, dar nu e vorba de o creștere extrem de mare.

Am vorbit cu ANPC și țin să menționez și am luat măsuri că nu poate ajunge prețul la pompă la 10 lei. Prețul va crește cu 3 – 5 bani.”, precizează Bogdan Ivan.

„Am semnat un acord regional la Washington pentru gaze naturale care pot veni din SUA”, mai spune ministrul Bogdan Ivan.

„România este ţara care produce aproape 90% din gazele pe care le consumă”, subliniază ministrul Energiei.

„Ministerul Energiei din punct de vedere nu are instrumente de control al pieței nici de stabilire al unui anumit plafon pentru că vorbim de o piață liberă, dar putem discuta cu Consiliul Concurenței, ANAF, ANPC ( ceea ce am făcut deja) ca să ne asigurăm ca unii agenți economici nu vor specula acest aspect ca să majoreze prețurile mai mult decât ar fi nevoie”, mai adaugă Bogdan Ivan.